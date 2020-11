De nouvelles blagues des auditeurs dans "les nouveaux enfants de choeur"

Tous les dimanches et mercredis de 09:00 à 10:30 sur Vivacité

Plus d'infos

× Quitter

Le rendez-vous d’humour du dimanche matin continue dans un concept novateur, plus jeune, plus audacieux et encore plus drôle. Pour entamer cette 10ème Saison, une toute nouvelle équipe de chroniqueurs à l’humour vif, incisif, rafraîchissant et espiègle s’empare du micro : Farah, Felix Radu, Dave Percoeur, Jérôme de Warzée, Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Kody et Freddy Tougaut.

Toute cette joyeuse équipe sera emmenée par une nouvelle voix : celle de Michaël Pachen... Ainsi soit-il !