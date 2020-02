Bruno Coppens: le marchand de fables...

Les Nouveaux Enfants de Choeur sont à Florennes, ce dimanche. Au "Passage Oublié", charmant petit café théâtre lové sur la Place Verte de Florennes. Inspiré des Cabarets parisiens, le lieux a acquis, au fil du temps, ses lettres de noblesse pour être un haut lieu de la culture au sens large. Toute l'année, le maître des lieux, Jean-Pierre Romain propose des spectacles de danse, d'humour et de chansons de talents confirmés ou de "jeunes pousses" qui veulent tenter leur chance devant un vrai public. Les Nouveaux Enfants de Choeur y sont des habitués. Ce dimanche toute l'équipe est déployée autour de l'invité Bruno Coppens.

La semaine dernière dans ce même Passage Oubilé, c'est Alex Vizorek qui avait fait rire le public. cette fois, c'est un autre jongleur de mots Bruno Coppens qui nous fait l'amitié de rejoindre les chroniqueurs. Jérôme de Warzée, Christophe Bourdon, Dominique Watrin et Félix Radu entourent Michael Pachen et l'invité. Autant dire que les bons mots fusent et que les répliques sont cinglantes .

Les 60 ans de Bruno...

Bruno Coppens est né dans le Tournaisis en 1960. Faites le compte, le jongleur de mots affiche 60 ans au compteur. Pour répondre à toutes les questions existentielles , Bruno se les pose sur scène. Son dernier "one-man-show", écrit en collaboration avec Myriam Leroy, s'intitule "Andropause" !! "Le fait d' écouter de plus en plus Radio Nostalgie est-il un signal de l'Andropause ?" se demande le comédien. Avec un texte jubilatoire, Bruno Coppens démonte tous les stéréotypes, joue avec les clichés et se moque des poncifs liés à cette période de la vie d'un homme.

Ce spectacle marque aussi une étape importante de sa carrière. Ici, Bruno s'affranchit des jeux de mots en cascade qui ont toujours rythmés ses prestations sur scène; Sans doute, la co-écriture d'Andropause avec Myriam Leroy a-t-elle été l'occasion d'orienter le texte vers quelque chose de plus théâtral. La mise en scène d'Eric de Staerck ajoute du corps et de la générosité au sujet. Résultat on rit et on réfléchit beaucoup en découvrant ce nouveau "one-man-show".

Bruno Coppens est sur Vivacité ce dimanche matin de 09h00 à 10h30.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement...