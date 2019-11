Les Nouveaux Enfants de Choeur sont toujours installés dans les très belles installations de la Brasserie des Fagnes de Mariembourg. Dans le public, on croise quelques habitués qui sont déjà venus applaudir l'équipe à Momignies et à Baileux. Toujours est-il que la salle principale et le balcon de la Brasserie sont bien garnis d'un public venus en découdre avec la nouvelle équipe. Autour de Michael Pachen, une vieille connaissance, notre ami Jérôme de Warzée venu regoûter à l'équipe des Enfants de Choeur. Parmi les autres chroniqueurs, deux habitués, deux piliers Christophe Bourdon et Dominique Watrin. Pour compléter l'équipe, un petit nouveau dont cétait le baptême du feu dimanche dernier, Dave Parcoeur.

Après Natacha Amal et Alain Leempoel la semaine dernière, c'est au tour de la "locale de service": Anne-Laure Macq qui habite Chimay à quelques kilomètres de Mariembourg. Anne-Laure connait bien l'émission pour y être venue à plusieurs occasions. Elle se sent donc immédiatement comme un poisson dans l'eau, d'autant qu'elle a fait partie de "On n'est pas des pigeons" à l'époque où Christophe y officiait aussi ! Elle connait aussi très bien Dominique et Jérôme et fait vite connaissance avec Michael et Dave.

Allez c'est parti pour une heure trente de délires. Jérôme de Warzée en grand amoureux de la langue française, s'est amusé à trouver des anagrammes à partir du nom de l'invitée: c'est à la fois drôle, cocasse et interpelant...et ça fait beaucoup rire Anne-Laure qui est d'un naturel "bonne camarade" !

Mais, au fait, que devient-elle Anne-Laure Macq depuis qu'on ne la voit plus à l'écran au quotidien ? Elle a rejoint l'équipe de "Cap 48" et de "Viva for Life". Autant dire que ses fins d'année sont très chargés. A peine s'est-elle réjouie des chiffres engrangés pour la grande émission de solidarité, que l'autre grande opération dsémarre. Vous avez pu la voir présenter la grande soirée Cap 48 sur La Une, vous la verrez également présenter le Journal de Viva for Life du 19 au 23 décembre depuis la très belle ville de Tournai où le cube a installé ses quartiers.

Ne manquez donc pas le rendez-vous des Nouveaux Enfants de Choeur ce dimanche 1 décembre, vous y retrouverez une Anne-Laure Macq pétillante, rieuse, sympathique et proche du public...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement...