Une Coupe du Monde de la démesure...

La Coupe du Monde en Russie a démarré le jeudi 14 juin et se poursuivra jusqu'au 15 juillet avec le gratin du foot mondial dont les Diables Rouges qui affichent une forme et une ambition éclatantes. Cela suffira-t-il pour aller loin...pour aller jusqu'au bout. Pour tenter de répondre à cette question, les Enfants de Choeur reçoivent Michel Lecomte, le Directeur des Sports de la RTBF, qui s'envole d'ailleurs pour Moscou dès demain...

Les Enfants de Choeur sont en fin de saison ! Les deux dernières émissions, avant les Best of de l'été, s'enregistrent à l'UCM (Union des Classes Moyennes) dans un bien bel auditoire de leur bâtiment à Wierde près de Namur.

La salle affiche "complet" depuis plusieurs semaines, le public est "chaud bouillant" ravi de pouvoir rire avec Kody, James Deano, Christophe Bourdon, Dominique Watrin et Jean-Jacques Brunin. Michel Lecomte, bien connu des téléspectateurs de la Tribune, est un habitué de l'émission, il arrive d'ailleurs tout sourire car le dispositif "Mondial" est réglé au quart de tour... et ça fonctionne d'autant que les chiffres d'audience lui donnent le sourire: la RTBF écrase tout sur son passage avec notamment une moyenne d'1 million et demi de téléspectateurs pour les matches des Diables et 88 % de part de marché. Tous les records sont battus.

Tout se passe bien dans la bonne humeur: les chroniques se succèdent à un bon rythme, les questions fusent au même titre que les rires et les réparties de bon goût.

L'équipe est en forme et Michel Lecomte n'élude aucune question, pas même les "zarbis" de Kody : "vous avez été gardien de but dans le club de Havelange...ça c'est tellement mal passé qu'on a gardé l'expression "une havelange de buts". Christophe Bourdon enchaîne avec une émission imaginaire qui ne connait que des problèmes techniques: du grand art et des rires à la pelle ! Et James Deano en rajoute une chouche avec son Université Rocco Sifredi...

Ce dimanche l'émission est aussi très musicale avec James Deano qui nous fait ses adieux: après huit ans de présence dans les Enfants de Choeur, il a décidé de tourner la page et de revenir à la musique. Pour saluer son départ, il fait chanter le public sur "Les blancs ne savent pas danser" et "Squatter les terrasses" qui fait se lever la salle qui dandine en rythme.

Quelle fête, quel bonheur !

Le bouquet final c'est le feuilleton Les Nouveaux Barakis qui accueillent Michel Lecomte en Russie. La Datcha où il réside n'est pas du tout à la hauteur !!!

Le podacst et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement...