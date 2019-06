Un DJ Didjé, liégeois et déjanté...

L'invité des Enfants de Choeur est un vrai liégeois et un vrai DJ . Son nom de scène, c'est DJ Didjé, une sorte d'huluberlu irrévérancieux mais attachant que vous avez peut-être déjà vu en action dans le célèbre club Tam Tam en Roture, dans les fêtes de village de la Province de Liège, au Village Gaulois et même aux Francofolies. Il incarne la caricature du DJ de base qui défend sa Belgitude et son sens aigu de la fête. Ce dimanche, depuis l'Espace Georges Dechamps de Verviers, DJ Didjé compte bien mettre le feu dans l'émission des Enfants de Choeur...

L'équipe du jour, autour d'Adrien Devyver, est composée de Charlotte Dekoker, Martin Charlier, Kody et Jérôme de Warzée. Ils auront tous un peu de mal à contenir l'enthousiasme débridé de l'invité, de gérer sa douce folie et de canaliser ses débordements sympathiques.

De son vrai nom Olivier Soquette (déjà ça c'est drôle!), DJ Didjé a été biberonné par le sens de la fête avec Patrick Alen et son groupe Les Gauff, véritable institution à Liège. En 1999, Patrick demande à Olivier de se déguiser en DJ complètement barré pour le tournage d'un film pour Canal +: le personnage de DJ Didjé était né. Et les demandes affluent: aux Francofolies, au Forum de Liège et des dizaines d'autres lieux qui transpirent la bonne humeur. Surtout que le show se veut participatif où le public fait partie intégrante de la fête...

Ce dimanche, l'ami Didjé a mis toute l'équipe des Enfants de Choeur dans sa poche et fait rire aux éclats le public verviétois.

L'émission se termine par l'Enfer du décor. Aujourd'hui, ....

