Tour de France à la RTBF: tous avec Eddy !

La 106ième édition du Tour de France sera plus belge que jamais. Cette année, au centre de l'événement sportif, notre Eddy national ! Le dernier grand départ de Bruxelles remonte à 1958. Cette année, pour fêter les 50 ans de la première victoire Eddy Merckx dans la Grande Boucle , le Tour s'élancera à nouveau de la Capitale de l'Europe. C'est dire l'importance de l'enjeu. C'est dire aussi les moyens mis en oeuvre par les services sports de la RTBF pour lui donner le plus d'éclat possible et rendre à notre Champion, l'hommage qui lui revient. Les Enfants de Choeur se mettent à l'heure de "la petite reine" et du Tour de France 2019 en recevant Michel Lecomte comme invité depuis la charmante commune de Paliseul qui nous accueille depuis la salle du Sauvian pleine à craquer.

Michel Lecomte est ce qu'on appelle "un bon client". Il est venu à plusieurs reprises dans l'émission et retrouve quelques chroniqueurs qu'il connait bien, dont Martin Charlier, qui a joué à de multiples occasions, le rôle de Kiki, supporter du Standard de Liège dans "La Tribune".

Ce dimanche 5 mai, l'équipe autour d'Adrien Devyver, est constituée par Charlotte Dekoker, Walter et Freddy Tougaux, et c'est, bien sûr, Martin qui pose les questions "zarbis". Freddy s'attèle à la biographie de l'invité, Walter évoque plutôt la carrière de Michel Lecomte tandis que le feuilleton "L'enfer du décor" nous ramène dans le décor de La Tribune en télévision avec tous les chroniqueurs bien connus.

Tout au long de l'émission, Michel Lecomte présente le dispositif mis en place pour le Tour de France avec départ de Bruxelles ainsi que les deux étapes belges, dont celle de Binche. Il évoque aussi le mythe qu'est Eddy Merckx qui, non seulement, fête les 50 ans de sa première victoire au Tour en 1969 mais aussi les 100 ans de l'existence du maillot jaune que le "Cannibale" a porté 111 fois dans son immense carrière.

Ce dimanche, Les Enfants de Choeur se partagent avec bonheur entre sport et humour et le mélange fonctionne à merveille...

Podcast et vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement...