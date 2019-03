Thomas Murer, Top Chef du Grand Duché !

Les Enfants de Choeur parcourent toute la Wallonie depuis près de 10 ans. Ce dimanche, ils ont passé la frontière et font étape à Martelange au Grand Duché du Luxembourg. La Maison du Village est bien garnie; le public est bien chaud, invité par l'Amicale des Princes du Carnaval dont le grand cortège a lieu ce dimanche dès 14h30 dans la commune frontalière ! L'invité du jour est un "régional de l'étape" Thomas Murer, Le Chef du restaurant "An Der Villa" à Steinfort, à quelques kilomètres de Martelange... Thomas a participé à la septième saison de Top Chef en 2016 et a atteint la demi-finale. Aujourd'hui, il partage sa matinée avec Charlotte Dekoker, Fanny Jandrain, Martin Charlier, Walter et Adrien Devyver...

Gault et Millaut, Michelin, etc...

Après son passage dans "Top Chef", Thomas Murer s'est fait une belle réputation médiatique. A l'époque, il officiait dans les cuisines du restaurant "Aal Schoul" à Hobsteid. Son talent, sa personnalité et, surtout, sa cuisine originale, inventive et imprégnée par le terroir local a attisé la curiosité des guides gastronomiques les plus réputés. Il a fait une entrée fracassante dans le Michelin et sacré "Découverte Gault et Millaut".

Tous ces éloges lui ont permis de réaliser son rêve, celui d'ouvrir son propre établissement "An Der Villa". La maison surtout est chagée d' histoire: il s'agit de l'ancienne résidence du Maîtres des Hauts Fourneaux et des Aciéries Luxembourgeoises au début du siècle dernier.

La Villa se hisse dans un écrin de nature aux abords exceptionnels. Elle est jumelée avec une Galerie d'Art et une brasserie pour compléter ce magnifique projet de rénovation urbaine.

Qu'est-ce qu'on y mange" ?

"An Der Villa " est lié aussi à une belle histoire d'amour que Thomas partage avec Emeline, une épicurienne baignée depuis son enfance dans le restaurant familial alsacien. A eux deux, ils innovent en cuisine tout en gardant une attache profonde avec les produits de qualité et un savoir-faire exigeant .

"Chez nous, c'est chez vous" tel est leur slogan qui vous fait saliver rien qu'à la lecture de la carte. Une carte courte mais de caractère avec des mets simples mais goûtus et ambitieux dans leur exécution. L'oeuf mollet croustillant, la caille farcie aux morilles, le fondant de Sandre en croûte de bretzel, le Vacherin glacé ou la Tarte à la confiture de lait sont quelques-unes des préparations qui "donnent envie".

Thomas Murer participe aux Enfants de Choeur. C'est certain, il va nous mettre en appétit et nous amuser en même temps/

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche...