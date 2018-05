Tex: "si tu juges...tu seras jugé !

Vous avez, sans doute, suivi la saga entre Tex et son employeur France 2 qui l'a viré pour une blague dite sexiste ! Tex a présenté avec talent et professionalisme, pendant 17 ans, le rendez-vous incontournable de midi "Les Z'amours". Une émission qui a vu défiler des milliers de couples venus jouer en répondant à des questions cocasses, intimes, légères mais toujours drôles ! Tex a gentiment répondu à notre invitation en nous rejoignant au Complexe Sportif de Frasnes Les Gosselies dans la commune de Les Bon Villers. Le public très nombreux lui a réservé un accueil plus que chaleureux... C'est ce dimanche 3 juin sur Vivacité !

Le Complexe Sportif de Frasnes s'apparente à une étuve: le temps est à l'orage et le public est venu très nombreux pour Tex qui reste, dans le coeur de tous, l'emblématique animateur de télévision. Durant toutes ces années où il a animé "Les Z'amours", l'empathie et la bienveillance à l'égard des candidats, de son équipe et de son public ont toujours été ses priorités.

Regarder vers l'avenir...

Après son éviction, Tex ne se morfond pas ! Il pense surtout à "avancer" et fourmille déjà de projets: nouveau jeu en télévision, tournage d'une série, spectacles sur scène et émissions radio en pagaille.. mais il préfère ne pas s'emballer et prendre le temps de réfléchir!

Il y a quelques années, il nous avait rejoint au Musée du Tram à Bruxelles il en gardé un excellent souvenir et nous revient avec un plaisir sincère, notamment pour nous présenter son recueil "Viré pour une blague...en voilà 300!". Il ne se fera pas prier pour en raconter quelques-unes.

En l'absence de James Deano, c'est Michael Dufour qui le soumet au feu des questions "zarbis". Tex apprécie et rit de bon coeur avec le public qui prend beaucoup de plaisir !

Allez les Diables !

Dominique Watrin s'intéresse à la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours. Il en profite pour vanner l'équipe de France dont Tex est un ardent "supporter", lequel rebondit avec une magnifique anecdote lors du match Cagliari-Juventus. A écouter ce dimanche matin..

Kody, décidément, le chouchou du public nous gratifie du "Journal des bonnes nouvelles" alors que l'Infoman Bruno Coppens a encore raté le rendez-vous de Frasnes les Gosselies...S'ensuivra un véritable festival de blagues avec Vincent qui nous vient du public aussi Tex, Christophe et Kody.

Après le "Sauvetage de la semaine" à la sauce Christophe Bourdon et les "Questions à la con" de Michael Dufour, Tex revient, avec des mots choisis et pesés sur son éviction de l'antenne. Sa conclusion en dit long sur son état d'esprit: "Chacun peut dire ce qu'il veut et ce qu'il pense. Mais à partir tu moment où tu juges, tu seras toi aussi jugé". Le public applaudit !

L'émission se termine avec Les Nouveaux Barakis qui, aujourd'hui, participent au Z'Amours, autant dire que les réponses seront loin d'être à la hauteur...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement !