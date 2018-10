Stedo:dessinateur de BD, fan de foot, de trappistes et d'humour !

De son vrai nom, il s'appelle Stéphane Dauvin. En contractant le tout, il a donné naissance à Stedo, dessinateur de bandes dessinées. Il est connu pour la série "Les Pompiers" (17 albums à ce jour), "Napoléon"," Boulard" et "Garage Isidore" dont il a repris le crayon à Olis depuis le tome 9. Son inspiration est large et variée, ses personnages viennent de tous les horizons et son travail lui permet de fréquenter les plus grands festivals de BD. Parfois, il a besoin de sortir de ses quatre murs "pour voir des gens". Il a donc répondu gentiment à notre invitation dans Les Enfants de Choeur. Il a reçu un accueil de roi à Graide, à quelques kilomètres de Paliseul, là où il vit et travaille...

La salle "La Graidelle" est pleine à craquer. Les Graidois sont en toute grande forme; rien de tel qu'un petit Orval de grand matin pour débuter son dimanche. Le public a de jolies couleurs aux joues et une envie irrésistible de rire et de s'amuser. En plus, en ce 14 octobre, ils sont tous allés voter de bonne heure pour profiter du spectacle.

Charlotte et ses questions zarbis ...

Adrien Devyver fait les présentations, appelle les quatre chroniqueurs et fait entrer Stedo sous les applaudissements nourris. On le sent un peu inquiet, un peu timide, sur la réserve car il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Heureusement, le sourire de Charlotte Dekoker le rassure et ses questions zarbis le font bien rire. Morceaux chois: "Stedo vous êtes dessinateur mais pas scénariste...c'est parce qu'il vous manque une case ?" ou encore celle-ci : "Vous dites régulièrement votre admiration pour ces géants de la BD Gotlib, Morris et Tibet...qui sont tous morts. C'est la "bande décimée" !

Le sosie belge de Charles Aznavour

L'ami Kody n'est pas enreste avec une formidable imitation de Manu Thoreau de "Faux Contact" avant que Christophe Bourdon ne nous présente le sosie belge officiel de Charles Aznavour dont le répertoire est composé de "classiques" largement revisités: "Les comédiens" devient "Publifin", "La Mamma prend les traits de "La Marghem" et "La Bohème" est corrigée en "Bacquelaine". Un tout tout grand moment de rire...

Martin Charlier nous présente le "Héros de Graide" qui n'est autre que Godferdom de Bouillon...

L'émission se termine avec le feuilleton "L'enfer du décor" pour une visite de sécurité à la centrale de Tihange, notre invité Stedo est le contrôleur en chef confronté à une équipe de bras cassés.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon amusement...