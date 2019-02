"Sois Belge et tais-toi" : toujours au sommet !

L'aventure de "Sois belge et tais-toi" est incroyable et unique. Sous la houlette de Baudouin et André Remy, cette satire de la politique belge tient le haut du pavé depuis 21 ans avec un succès jamais démenti. Ce dimanche matin, Baudouin Remy participe aux Enfants de Choeur autour de Kody, Christophe Bourdon, Martin Charlier et Jérôme de Warzée. Adrien Devyver, le maître de cérémonie, va orchestrer les rires qui vont fuser de toutes parts de 09h00 à 10h30 sur Vivacité.

Toute l'équipe est bien installée à la Comédie Centrale de Charleroi remplie à ras bord, c'est complet depuis des semaines. L'émission de ce dimanche 17 février sera très "politiquement incorrect", c'est l'ADN de Baudouin Remy, journaliste de son état à la RTBF. Les textes du spectacle sortent de sa plume, toujours acérée, des formules ciselées, pertinentes et impertinentes.

Une certaine façon d'aborder la Politique...

"Sois belge et tais-toi" version 2.1 met en scène une toute nouvelle équipe: Manon Hanseeuw, Sandra Raco, Maxime Thierry, Benoît Charpentier et Stéphane Pirard. Tous comédiens chevronnés, ils assurent les rôles les plus divers alternant sketches, parodies, chansons et chorégraphies. Au fil des minutes, le spectacle monte en puissance, rythmé, esthétique et surtout drôle, aidé par des effets techniques originaux et efficaces.

Baudouin fait montre d'emblée de ses talents d'imitateurs. Ses plus belles cibles: Elio et Charles ! On se croirait au "16"... Il nous en fera d'ailleurs la démonstration en direct.

Les questions "zarbis" sont distillées par Jérôme de Warzée. Pas vraiment des questions...Plutôt des réflexions au sujet de la Politique belge et du rôle de Baudouin comme journaliste. C'en est tellement vrai qu'elles n'appellent pas de réponses. Jérôme a vraiment l'art d'amener son "petit grain de sel" dans sa rubrique.

De son côté Christophe Bourdon nous informe d'une toute nouvelle émission à la RTBF "C'est votre vie" dont l'invité est précisément Jérôme de Warzée. Attention, on n'est jamais à l'abri de révélations. Après le "Héros local", un certain Adam Premy et la chronique de Kody, Martin Charlier relate son expérience au restaurant avec un "Bongo" !

L'émission se termine avec "L'enfer du décor". Aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet 1969 à bord de la mission Appolo 11. Baudouin Remy joue le rôle de Buzz Aldrin qui découvre un passager clandestin dans la navette...

Le site de Sois Belge et tais-toi vous livre toutes les informations utiles et pratiques. Notamment les prochaines dates de spectacles.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon amusement.