Saule: chanteur, acteur et "rieur"...

Depuis 10 ans et 4 albums, le chanteur Saule balade sa grande carcasse sur toutes les scènes francophones, en Belgique, en France, en Suisse, au Québec et en Afrique. Il aligne les tubes dont "Dusty Men" chanson western en duo avec Charlie Winston. Aujourd'hui, Saule franchit une nouvelle étape en signant une prestation convaincante de comédien dans le film de Samuel Tilman "Une Part d'ombre" où il partage la vedette avec Natacha Regnier et Fabrizio Rongione. Avant de partir en tournée, il fait étape dans les Enfants de Chœur ce dimanche 18 février...

La salle est pleine à craquer !

Plantons d'abord le décor: toute l'équipe des Enfants de Chœur est installée à l'Espace 23 de Bastogne, en avant-programme du Festival du Rire qui s'y tient du 22 mars au 7 avril. La salle est immense mais il n'y a plus une place de libre: 720 personnes attendent de pied ferme les rigolos du dimanche matin: Kody, James Deano, Christophe Bourdon, Dominique Watrin et Jean-Jacques Brunin. Avec une surprise : un cinquième chroniqueur du nom de Marvin. Il est Bastognard, 9 ans, haut comme trois pommes. Il y a deux ans, il est venu raconter une "Blague de merde" dans l'émission et sa vie a changé. Son vœu le plus cher: faire de la radio. Il s'est donc joint à l'équipe avec un aplomb et un sens de la répartie hors du commun.

L'ambiance, même si elle est très matinale, est déjà surchauffée, Saule a promis de faire quelques titres en direct c'est sûr que ça va faire monter l'ambiance.

Christophe Bourdon lance la machine avec ses "questions zarbis": une avalanche de jeux de mots qui laisse notre invité sans voix !!. James Deano poursuit avec "Figure libre " consacrée ce dimanche à la Saint Valentin... "ne jamais oublier l'anniversaire de votre femme et encore moins la fête des amoureux" tel est le conseil de notre rappeur préféré.

Premiers pas au cinéma!

Baptiste Lalieux alias Saule ne se fait pas prier, il parle beaucoup, de tout, de la chanson, du film qu'il vient de tourner "Une part d'ombre" de Samuel Tilman, de ses albums, de sa famille. Il le fait avec plaisir et beaucoup d'humour ! Et surtout il s'amuse avec l'équipe !

Kody, entre deux biberons, se fend d'un "Journal des Bonnes Nouvelles" où, même Maïté, fait une apparition. Bruno Coppens, l'Infoman, est encore parvenu à ne pas arriver à l'heure à Bastogne. En cause, aujourd'hui...sa rencontre avec Benoît Lutgen qui prie et allume des cierges pour son salut !

Marvin, la star locale

Après la Blague de Marvin (bien sûr!) c'est au tour de Dominique Watrin, le plus wallon des chroniqueurs qui se rend chez des amis avec un dessert fait maison qui a passablement souffert du voyage.

Jean-Michel de Beyne-Heusay est en forme...l'Abbaye d'Orval n'est pas très loin...Il nous lit, aujourd'hui, un poème qui ne nous est pas vraiment inconnu.

L'émission se termine presque avec les Nouveaux Barakis. Aujourd'hui, la célèbre famille de Vivacité est en retraite à l'abbaye au milieu des moines cénobites. C'est pas gagné !

"Bouquet final" avec Saule qui conclut l'émission avec une chanson. Il en aura joué une première peu avant le Journal de 10h00 ainsi qu'un extrait de "Love is All" de Roger Glover. Le public ne se fait pas prier: il chante et tape dans les mains sur "Si " et "Comme" en rappel.Bon sang, quelle ambiance...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement avec les Enfants de Chœur!