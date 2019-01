Plus "Gonzague" que jamais, Richard Ruben !

"Gonzague" ou "Ronny" ? Selon la terminologie chère à Richard Ruben, on est soit un pêteux qui réside à Lasnes, soit un Baraki qu'on croise du côté de Charleroi... Le "Gonzague" pince son français, le "Ronny" hache son wallon. Impossible de se tromper: le premier roule en 4x4 pour aller au Délitraiteur dans le BW, le second pavane en training en mangeant des "poulicrocs". Aujourd'hui, tout le monde connait ces deux personnages incarnés par Richard Ruben qui est l'invité des Enfants de Choeur ce dimanche matin pour nous présenter son nouveau spectacle "Enchanté".

Comme dimanche dernier, toute l'équipe se retrouve à l'Institut de la Sainte-Union à l'invitation d'Action Damien dont la grande opération se tient ce week-end. Tous les bénéfices de cet enregistrement serviront à l'ONG qui ne bat depuis toujours pour éradiquer la lèpre qui sévit en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Plus de 300 personnes sont venues pour rire et s'amuser avec les Adrien Devyver et les chroniqueurs.

La parole est à Martin Charlier et ses questions zarbis:" Richard vous êtes d'obédience juive et donc circoncis , est-ce que "couper" le Ruben c'est comme couper le ruban ?", "vous avez travaillé sur "Taupe FM", est-ce la raison pour laquelle pour avez aussi travaillé pour (le théâtre) Les Galeries ?", etc...

Richard Ebène, congolais pêté de thunes !

Jérôme de Warzée, comme à son habitude, est en super forme. Surtout quand il peut s'acquoquiner avec Kody. Jérôme nous présente l'humoriste africain Richard Ebène, le pendant africain de Richard Ruben. De toute évidence, ce dernier a tout piqué au "Berbère wallon". La preuve ce dimanche entre 09h00 et 10h30.

Martin Charlier nous présente son héroïne locale, la femme la plus vieille du monde qui a même eu Michel Drucker comme professeur. Tandis que Fernande reçoit pour le café le petit Alphonse, son voisin, qui manifestement a des problèmes de prostate.

La Blague de Merde, le Journal des bonnes nouvelles et l'étymologie se succèdent à un bon rythme. Le public de Dour s'amuse et rit de bon coeur...

L'émission se termine avec le feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor". Nous sommes le 18 décembre 2018 au Palais de Laeken, le Roi et la Reine reçoivent les Red Lions, Champion du Monde de Hockey sur gazon...Rien que des Gonzague !

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement avec les Enfants de Choeur...