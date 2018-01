Pierre-Yves Rosoux: j'ai piloté pour Bruce Willis, Tom Cruise et Dany Boon...

Notre invité de ce dimanche 14 janvier a une vie et une passion extraordinaires. Il est "Pilote de précision" . Ne dites pas "cascadeur" car il ne pas fait pas de cascades au sens strict ! Cet as du volant est surtout amené à rouler très vite, souvent pour les besoins du cinéma, dans des situations inhabituelles. Dernièrement, Pierre-Yves Rosoux a tourné avec Bruce Willis des scènes "sportives et spectaculaires" à 150 km/h dans les rues de Paris en montant sur les trottoirs et en évitant arbres, bancs , poubelles...et piétons ! En dehors du cinéma, Pierre-Yves Rosoux est pilote de rallye, il organise également des séances de coaching et des initiations à la vitesse, notamment sur le circuit de Francorchamps. Renaud Rutten et l'humoriste Arnaud Tsamère ont déjà été son co-pilote. Autant dire que notre invité du jour va nous étonner avec des anecdotes de bolides jusqu'à 10h30...

Pierre-Yves Rosoux est également l'ex-beau frère d'Arnaud Tsamère, l'humoriste français et notre invité de la semaine dernière. D'ailleurs Arnaud Tsamère est encore parmi nous ce dimanche...ou plutôt dans la salle où il s'est déclaré "représentant du public". Il ne manquera pas de donner régulièrement son avis avec beaucoup d'à-propos et de drôlerie...

2018 commence en fanfare !

Après les présentations d'usage, Freddy Tougaux se lance dans les "questions zarbis". Avec son esprit légèrement tordu, ces interrogations sont..., disons,...un peu tirées par les cheveux mais il touche au but: le public nombreux s'amuse ! James Deano s'est acheté, pour les fêtes, un calendrier de l'avent mais il s'est surtout intéressé au calendrier de l'après!!: le poids pris après les fêtes, les cadeaux pourris reçus après la Noël, etc...

Kody entame 2018 avec beaucoup d'ambitions: il remplace d'ailleurs au pied levé le Premier Ministre pour son discours de Nouvel-an ! Ses meilleurs vœux vont au Prince Laurent, à Bart de Wever ou à Alain Mytho, de retour des sports d'hiver et qui se croit "blanc comme neige". Sacré Kody, il a encore écrit sa chronique dans la bagnole...

Suivent Bruno Coppens, la blague de merde de René et les infos 10h00. On apprendra aussi que Pierre-Yves Rosoux a "doublé" Valérie Bonneton qui joue l'ex-épouse de Dany Boon dans "Le Volcan". Résultat, il a dû jouer pendant une semaine en nuisette, ce qui a bien fait rire sur le plateau.

Les pubs qui ne veulent rien dire !

Mais voici Renaud Rutten. Aujourd'hui il s'intéresse à la pub et à ses contradictions: comment choisir ses chaussures de marche selon le terrain, quel goût a la bière "doublement rafraîchissante" et comment utiliser les shampoing "spécial cheveux courts". C'est tellement juste de vérité, mais aussi terriblement drôle.

Après que Renaud ait encore raconté une blague sur la très mauvaise journée d'un médecin, c'est là qu'arrive Jean-Michel de Beyne-Heusay. Cette fois, son amie du mardi lui en fait voir de toutes les couleurs avec le tableau qu'elle a acheté sur la Batte à Liège et qu'elle voudrait accrocher au mur du salon ! La journée ne sera pas de tout repos...

Enfin, l'émission se termine avec les "Nouveaux Barakis" qui débarquent à la pharmacie pour acheter du Viagra. Avouez que le sujet vous donne déjà envie...Pierre-Yves Rosoux joue le rôle du pharmacien.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement.