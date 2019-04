Pierre Theunis fête ses 40 ans de scène !

Pierre Theunis incarne à lui tout seul l'image du liégeois un peu rondouillard, bon vivant, fêtard, sympathique, généreux et altruiste. Le bonhomme ne se sépare jamais de sa guitare dont il est toujours prêt à tirer quelques accords. Il ne se sépare jamais non plus de sa "moitié", la charmante Betty La Ferrara à la voix puissante et magnifique. Depuis longtemps, Pierre est de tous les bons coups: au théâtre pour des comédies dont il est l'auteur , dans les Cabarets liégeois avec Renaud Rutten, Didier Boclinville et Alain Soreil, ou sur scène pour des concerts de deux ou trois heures où il passe allègrement de la guitare aux claviers, entouré par des copains musiciens qu'on retrouve comme accompaganteurs sur le plateau de The Voice. C'est donc très fun et de grande qualité...

Quatre décennies sur scène!

Pierre Theunis a rejoint l'équipe des Enfants de Choeur à Izel, près de Chiny et Florenville, pour fêter ses 40 ans de scène. Il en a profité pour improviser deux chansons: une à propos de la commune, l'autre surt l'ami Kiki qui était autour de la table des chroniqueurs au même titre que Fanny Jandrain, Martin Charlier, Dominique Watrin et Christophe Bourdon.

Pierre ne s'est pas privé de raconter des "biestreyes" dont il a le secret et d'évoquer quelques grands moments de sa longue carrière. Chouette ambiance donc qui a permis au public venu nombreux de passer une très agréable soirée.

Evidemment, un tel anniversaire doit se fêter en "grande pompe". A Liège bien sûr... Rendez-vous au Forum le vendredi 26 avril à 20h00. Pierre va réunir tous ses "amis", ses collègues, ses nombreux partenaires de spectacle pour un show qui risque de faire trembler les murs de la célèbre salle de la Cité Ardente.

Les Enfants de Choeur avec Pierre Theunis, c'est ce dimanche 14 avril de 09h00 à 10h30 sur Vivacité.

Le podcast et les vidéos sont disponibles dur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement...