Philippe Genion: un touche-à-tout de "poids" !

Notre invité du jour ne passe pas inaperçu ! Physiquement, il en impose par un gabarit vraiment hors norme. Quand on lui demande son poids, il répond par une pirouette: "je pèse 0.220 tonnes" ! Mais qu'importe ! Philippe est un bon vivant qui célèbre tous les plaisirs terrestres... Il est à la fois oenologue, oenophile, critique gastronomique, musicien, auteur... On lui doit plusieurs livres sur notre beau pays rassemblé aux Editions Points sous le titre "Le Guide ultime de la Belgitude". Du rire et du plaisir à l'état pur. Ce dimanche 18 décembre, Philippe Genion s'amuse avec toute l'équipe des Enfants de Choeur sous la baguette de Jean-Jacques Brunin à la manoeuvre !

Nous sommes au Salon Communal de Marchienne au Pont, à deux pas du "Saka 20", le bar à vins que tient Philippe Genion: on y boit, on y mange, on y chante, bref on y fait la fête. Dans les Enfants de Choeur, il ne mettra pas longtemps à s'emparer du micro pour réagir à tout. Il faut bien lui reconnaître un sens de la répartie hors du commun...

Le goût des mots...

Non seulement, Philippe est bavard, mais il écrit magnifiquement bien: un style simple, fluide, efficace et corsé. Un vrai sens de la formule qui a séduit Philippe Delerm qui dirige chez Points la collection "Le goût des mots" qui publient les livres de Philippe Genion. Peu d'auteurs belges peuvent se targuer d'être édités à Paris!

Freddy Tougaux va être le premier à se frotter à notre invité à qui on ne l'a fait pas...ça n'a donc n'a pas été une mince affaire pour lui poser ses questions "zarbis". Le binoclard du "Grand Cactus" a trouvé son maître.

Christophe Bourdon a été plus fin, plus adroit: il lui a concocté une "fausse" interview dont il a écrit les questions ET... les réponses ! Autant dire qu'il a joué sur les mots: bar à vins, bar avant, bar à vents, même si il n'est pas devin...puisqu'il l'a ouvert le vingt ! Bel exercice et festival de jeux de mots...

Benoit Poelvoorde: "je suis un Baraki" !

Walter a été interpellé par cette info parue dans la Presse: "Des chefs étoilés préparent la soupe des sans abris". Aie, notre chroniqueur ne s'en réjouit pas, je vous laisse découvrir pourquoi ?

Philippe Genion qui a signé un énorme succès avec "L'encyclopédie du Baraki" se réjouit d'entendre Benoit Poelvoorde avouer à notre micro qu'il est lui-même un baraki. Pour lui, ce n'est pas une insulte mais une façon d'être... La blague de merde de Catherine et nous voici aux Infos de 10h00 !

Le bain de Snoopy...

Très attendu, c'est au tour de Dominique Watrin...et, surtout, au tour de Fernande ! Après avoir dit "adieu"(!!!) à sa voiture garée dans une petite rue de Marchienne au Pont, Dominique rend service à sa voisine en donnant le bain à son chien Snoopy. Si l'idée est sympathique, le résultat sera...mitigé.

Après les quatre définitions du mots "cacochyme", voici "L'enfer du décor", le feuilleton de Christophe Bourdon, qui nous emmène sr la base militaire de Florennes au moment du décollage du nouveau F 35 de l'armée belge...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon amusement !