Mehdi Bayat: la réussite incarnée...

C'est une famille, c'est une dynastie ! Chez les Bayat, on est partout dans le monde du football en Belgique ! Mehdi est, notamment, le Patron du Sporting de Charleroi, le Club qu'a racheté son oncle et Abas son frère aîné est "agent de joueurs". Mehdi Bayat est également membre de la Pro League et de l'Union Belge, autant dire qu'il est là où tout se décide. La famille, d'origine iranienne, a fait fortune dans le Pétrole et le grand père a même été Premier Ministre du Shah d'Iran. Ce qui fait le charme de Mehdi Bayat, c'est sa simplicité, sa gentillesse, sa disponibilité en plus d'être physiquement un "play boy". Et oui, mesdames, Mehdi est mignon comme tout...mais son coeur est déjà pris !

Dans ses petits souliers !

Ce dimanche matin, Mehdi Bayat est l'invité des Enfants de Choeur dans un Théâtre Communal de Binche plein à craquer. On le sent "un peu coincé", mal à l'aise; c'est vrai qu'il n'est pas dans son monde du ballon rond. Mehdi se méfie des humoristes du jour: Charlotte Dekoker, James Deano, Christophe Bourdon et Dominique Watrin. Ses réponses sont très brèves, très laconiques pour ne pas déraper...dans ce milieu les réseaux sociaux ont vite fait d'amplifier un dérapage, une phrase malheureuse...Mais au fil du temps, Mehdi va sé détendre et s'amuser avec tous.

Il nous raconte cette anecdote qui traduit sa proximité avec son public: "un jour mon téléphone sonne, je décroche c'était un supporter du Sporting qui se plaint que...la bière est mal servie dans les tribunes, qu'il n'y a pas assez de mousse". Message entendu et compris, Mehdi a réglé lui-même la chose en demandant aux responsables des bars de mieux servir la Jup !

La baptême du feu de Charlotte...

Avec Charlotte Dekoker ça commence plutôt bien. Notre ravissante chroniqueuse lui pose ses questions "zarbis" qui sont très drôles: "vous pensez que pour jouer au foot à Binche, il faut être fort "agile"... jeu de mot ou "Mr Bayat vous êtes "mehdi in belge". Bienvenue dans l'équipe Charlotte...

Ensuite James Deano qui s'intéresse à la famille royale anglaise: la naissance du troisième enfant de Kate et William et le mariage d'Harry et Meghan.

Dominique Watrin nous raconte un nouvel épisode de la vie palpitante de Fernande, il décide de "bricoler" un hamac pour la retraite de Fernande à partir d'une barrière Nadar oubliée sur un chantier inachevé de Binche! Déjà ça commence mal et...ça ne finira pas bien non plus !

Après l'Infoman Bruno Coppens, Nancy nous arrive du public pour nous raconter une gentille petite devinette.

Pour gagner la Coupe du Monde, il faut "lutter russe" !

Christophe pousse une fois de plus la chansonnette, le thème du jour "Les Diables Rouges sont en Russie". Il a compris que pour faire un tube il faut "un texte débile et une musique débile"...et il y est arrivé: toute la salle reprend le refrain en choeur !

Jean-Michel de Beyne Heusay a choisi, à sa façon, de nous parler des animaux.

Enfin, l'émission se termine avec Les Nouveaux Barakis qui plantent une nouvelle pelouse dans le stade du Sporting. Mais ce gazon-là n'est pas du goût de Mehdi Bayat.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio .