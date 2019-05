Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye en route pour l'Eurovision...

Nous avons tous des souvenirs impésissables du Concours Eurovision de la Chanson. Les plus anciens se rappellent les prestations de France Gall, Céline Dion, Johnny Logan, Jean Vallée, Sandra Kim, Pierre Rapsat...et surtout le groupe Abba, grand gagnant en 1974 avec "Waterloo", un tremplin pour un exemple unique de carrière mondiale. A côté, il y a tous les oubliés ou les incompris comme le groupe belge Telex qui avait osé la chanson "Eurovision", une sorte de pied de nez à l'événement dont le second degré a échappé à tous, sauf aux bons petits belges qui en rient encore... La Belgique a souvent fait bonne figure à l'Eurovision dont Blanche (4ième) il y a peu, Jean Vallée et Urban Trad (2ième respectivement en 1978 et 2003) et surtout Sandra Kim, âgée de 14 ans, en 1986 avec "J'aime la vie" dont toute la Belgique fera un hymne rassembleur.

Cette année, Eliot défendra nos couleurs avec le titre "Wake up" depuis Israël à Tel -Aviv pour la 64ième Edition du Concours. Aux commentaires: Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye. Les deux sont des habitués de l'exercice et s'entendent comme larrons en foire. Autant dire qu'ils s'amuseront autant que vous, eux à commenter la prestation des chanteurs et vous, à les écouter "déconner". Les éliminatoires sont prévues dès le 14 mai et la grande finale le samedi 18 mai prochain.Tous devant votre écran...

Avant qu'ils n'embarquent pour Tel-Aviv, Maureen et Jean-Louis sont les invités d'Adrien Devyver et des Enfants de Choeur depuis la petite commune liégeoise de Ferrières entre Durbuy et Aywaille. Le Cercle Ste Jeanne est plein comme un oeuf et l'ambiance au beau fixe ce dimanche matin... Questions zarbis, Héros local,

L'émission se termine par le feu d'artifice de "L'enfer du décor" dans les coulisses du Jardin d'Eden en compagnie d'Adam et Eve!

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio.