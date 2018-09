Marka et Allez Allez: 36 ans après...

Ce dimanche 30 septembre, l'équipe d'Adrien Devyver reçoit Marka et Marie Delsaux, respectivement bassiste et chanteuse du groupe Allez Allez. Derrière ce nom un peu "brusseleir", se cache un groupe qui a marqué les fans avec une musique métissée, mélange de rock et de funk, qui a fait danser tout Forest-National. C'était au début des années 80. Aujourd'hui, le groupe s'est reformé et part en tournée. Le public n'a pas oublié et leur fait un triomphe... Ils sont les invités des Enfants de Choeur...

L'histoire d' Allez Allez est assez incroyable. En 1982, le groupe sort un premier et unique album "African Queen". Le disque est produit par Martyn Ware du groupe anglais Heaven 17 et signé directement par le label Virgin à Londres. S'en suivront des concerts d'une énergie folle et une véritable renommée internationale pour la formation bruxelloise. Pourtant, il n'y aura pas de lendemain; chacun développant d'autres activités de son côté. Marie Delsaux est chanteuse dans plusieurs groupes dont Lady Cover et Marka a suivi sa voie en solo avec le succès que l'on sait. Le mari de Laurence Bibot peut aussi "couver" du regard la carrière de ses propres enfants: Angèle et Roméo Elvis.

Aujourd'hui, Marka fait partie de cette belle aventure avec notamment l'ex-Snuls Chris Debusheer. Ils ont réuni, autour d'eux, quelques musiciens ainsi qu'une nouvelle chanteuse Marie Delsaux à la voix magnifique et véritable bête de scène !!!

Au Kursaal de Momignies...

Les Enfants de Choeur sont dans la très belle région de Momignies à deux pas de la frontière française. Ce matin, les chroniqueurs ont pour nom: Dominique Watrin, Walter, Christophe Bourdon et Martin Charlier. C'est ce dernier qui a la charge des Questions zarbis aux invités. " Quand vous en aurez marre du groupe Allez Allez, vous allez chanter "Assez assez ?". Marie et Marka ont bien compris qu'il n'y avait rien à répondre. Surtout quand Martin insiste: "en cette période de grippe porcine, Marka, vous êtes plutôt Marka sain ou Marka saoûl ?" Bien tapé mon Kiki...

Les deux invités ne se priveront pas de mettre l'ambiance en jouant deux titres en "live", le public du Kursaal ne tarde pas à s'agiter et taper dans les main.

Deux grands retours !

Réclamés à cors et à cris par les fans des Enfants de Choeur, l'émission retrouve deux de ses meilleurs chroniqueurs, Dominique Watrin et Christophe Bourdon. Le premier évoque les prochaines élections communales et les excuses possibles pour éviter d'être assesseur. Le second répond au courrier des auditeurs à propos de la nouvelle formule des Enfants de Choeur. Quelques dents vont grincer...mais c'est l'humour piquant de Christophe !

Walter balayera quelques thèmes d'actualités: le RWDM dont Marka est un fervent supporter, la peste porcine et ce que coûtent les enfants...

L'émission se termine par le nouveau feuilleton "L'enfer du décor". Aujourd'hui, Marka et Marie cherchent une nouveau chanteur pour Allez Allez...le casting révèlent quelques "bras cassés.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement...