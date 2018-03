Marc Duez...pied au plancher !

Nous recevons, ce matin, une légende du sport automobile belge. En 40 ans de carrière, il a, quasi, tout fait à bord d'une voiture de course...sauf la Formule 1. "C'est la Formule 1 qui n'a pas voulu de moi", précise-t-il. Pilote de rallye et de circuit, Marc Duez a participé et remporté les 24 H du Nurburgring, de Zolder, de Spa, du Mans. Il a remporté des Championnats du monde et de Belgique, il a couru avec les plus grands et affiche un palmarès hors norme. En plus de tout ça, notre invité est un épicurien, un joyeux drille et un pince sans rire. Vraiment il a sa place parmi les Enfants de Chœur...

Des parents restaurateurs !

Ses parents l'ont initié très jeune aux joies du métier de l'hôtellerie, ils tenaient la célèbre "Auberge du mont Rigi" dans les Fagnes. Son papa Gaston l'a même inscrit à l'Ecole Hôtellière de Spa pour y suivre le cursus complet. Las ! Le petit Marc a toujours été passionné par les belles mécaniques et les sports de vitesse. Son destin est tracé: il deviendra "pilote automobile" plutôt que "serveur en livrée" !

Questions zarbis !

Mais, pour l'heure, Marc est avec Farah, Dominique Watrin, Kody, Christophe Bourdon et Jean-Jacques Brunin dans la salle "Notre Maison" à Libin. Un peu inquiet, il est soumis au questionnaire "zarbi". Quelques questions: "dans le sport automobile, on voit toujours de jolies hôtesses dans les paddocks. Ce sont les pneus qui attirent la "gente féminine ?"

Du Christophe Bourdon "pur jus" puisqu'il est le Roi du jeu de mots. De son côté, Dominique Watrin a été inspiré par la fête de Pâques et ses habituelles chasses aux œufs...cauchemars de certains parents. Il nous donne aujourd'hui quelques "trucs et astuces" pour dégoûter vos enfants de courir après les œufs en chocolats.

Le jour du poisson

En chanson, Pierre Theunis a réservé une surprise pour Kody, un joli "poisson d'avril" mis en musique où il explique que "Kody c'est fini, il quitte les Enfants de Chœur poussé dehors par Theunis lui-même"; à la fois drôle et émouvant ; le principal intéressé a beaucoup aimé, mais, rassurez-vous, il reste dans l'équipe. Il a d'ailleurs enchaîné avec son "Journal des bonnes nouvelles".

Entre les différentes chroniques, Marc Duez nous parle de son métier de pilotes, de la vitesse en rallye, des voitures de plus en plus sécurisées mais aussi du monde de plus en plus aseptisé de la course automobile. On évoque même la possibilité de rallye en "voiture électrique" !!! "Possible bien sûr" nous dit Marc Duez. "Problème de rallonge" nous assure Dominique Watrin dans un grand éclat de rire... Dominique, décidément très en verve, nous précise dans un de ses tweets que les chauffeurs de taxi bruxellois veulent "Uber" et l'argent d'Uber"...

Notre Infoman, Bruno Coppens, s'est encore perdu dans les campagnes puisqu'il se retrouve à l'Euro Space Center de Redu plutôt qu'à Libin dans la salle "Notre Maison" pleine comme un œuf ...de Pâques !

Farah et Facebook

Ce dimanche, James Deano ne fait pas partie de l'équipe...il a plus important à faire, notamment donner naissance à sa deuxième fille. Tous nos vœux de bonheur et à bien vite !

C'est donc Farah qui s'y colle avec une chronique brillante sur Facebook. Notre Jean-Michel est dans son élément: à Libin on sert de l'Orval. En plus, il connait bien l'invité, il a participé avec lui au Championnat du Monde de course à l'escargot. Il a fini quatrième...il est très fort en "lenteur

L'émission se termine avec les Nouveaux Barakis. Aujourd'hui, ils apprennent à conduire alors qu'ils ne savent pas ce que veut dire "débrayer", "mettre le contact" et "passer la première". Pauvre Marc !!

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio .