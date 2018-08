Ma que bella Carmela, la Napolitaine...

C'est parti, les Enfants de Choeur ont repris le collier ! La 9ième saison de l'émission d'humour débute en Gaume à Ethe au Petit Théâtre devant un public nombreux et chaleureux. Les Enfants de Choeur entament une "nouvelle ère" avec un nouveau présentateur, Adrien Devyver, et quelques nouveaux chroniqueurs dont Sarah Grosjean et Martin Charlier qui rejoignent, ce dimanche 2 septembre, deux piliers de l'humour, Jérôme de Warzée et Freddy Tougaux. L'invitée fait partie de l'équipe du Grand Cactus, la charmante Carmela Giusto qui met la dernière main à un "seul en scène" qui part en tournée dans les prochains jours...

Les Enfants de Choeur tournent une page de leur histoire avec un nouveau présentateur, une nouvelle équipe et un concept qui a évolué. Adrien Devyver, bien connu des téléspectateurs du "Grand Cactus", a attiré dans son sillage quelques têtes connues de la télévision, tente la nouveauté avec un nouveau feuilleton "L'enfer du décor" écrit par Christophe Bourdon, quelques jeux interactifs et des nouvelles chroniques.

Carmela monte sur scène!

Carmela Giusto est notre première invitée. Elle n'a pas hésité une seconde pour nous rejoindre tout au sud de la Belgique, en Gaume à Ethe au Petit Théâtre, pour inaugurer la nouvelle formule des Enfants de Choeur. Carmela était un visage du Grand Cactus, la voici qui se lance dans le "One Woman Show" avec un spectacle "Calmez-là" mis en scène par Isabelle Hauben. Pétillante, dynamique, sympathique et drôle, Carmela se met au service de l'émission avec des réparties bien calibrées. C'est vrai qu'elle connait bien l'équipe. A commencer par Martin Charlier qui lui a mitonné ses questions zarbis qui la laisse sans voix !

Jérôme de Warzée est venu soutenir son ami Adrien par sa présence et son talent avant que ne reprennent les enregistrements du Grand Cactus. Jérôme s'est amusé à "oser" le comparatif entre l'ancien et le nouveau présentateur. efficace et drôle comme toujours !

Jessica, fan de mode !

Sarah Grosjean fait partie de la nouvelle équipe des Enfants de Choeur. Elle devient Jessica, icône de la mode, qui nous livre les dernières tendances.C'est pétulant et cash , mâtiné d'un bon accent liégeois que vient renchérir Martin Charlier.

Freddy Tougaux, dans son style inimitable, s'intéresse à la commune qui nous accueille Ethe et à ses habitants "Les cassidges", surnom wallon qui a une histoire. Sous ses dehors loufoques, Freddy ajoute toujours une grande part de culture à ses chroniques.

Parmi les nouveautés, vous découvrirez quelques jeux comme celui de l'étymologie avec le mot "concomitant" qui nous vaudra quelques définitions surréalistes.

L'émission se termine avec le nouveau feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor" qui nous emmène dans une petite école primaire au 16 rue de la Loi avec des élèves aussi divers et indisciplinés que Charles, Théo, Elio et les autres.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche...