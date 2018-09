Les Gaumais de "Cre Tonnerre" fêtent leurs 20 ans !

En Gaume, du côté de Virton, ce groupe est une véritable institution. Depuis 20 ans, les marins d'eau douce de la Semois dispensent leur bonne humeur en chansons au travers de huit albums qui les ont emmené sur les plus grandes scènes de Belgique et de France. Cre Tonnerre a eu l'occasion de fouler les planches des plus grands Festivals bretons devant des foules immenses au même programme qu'Alan Stivell, la légende bretonne . Ce dimanche, les Enfants de Choeur font escale en Gaume, au Petit Théâtre de Ethe, il était donc logique que Cre Tonnerre soit de la partie...

Double CD de 39 titres...

Pour fêter dignement les 20 ans d'existence du groupe, un double album est sorti il y a quelques semaines. Des chansons à boire et à danser résument les six albums du groupe dont 8 inédits comme cerise sur le gâteau. Parmi les incontournables des "matelots gaumais": "Les gabiers du ton", "Le p'tit Orval", " D'Arlon à Lamorteau" ou "Mousaillon capitaine" dans une version live de près de 8 minutes qui a tout pour vous faire tanguer! Même Jean-Luc Fonck est venu faire un petit coucou: le natif d'Arlon a rejoint Cre Tonnerre pour un "Cha cha du marin" d'anthologie.

Très attachés à leur région, les musiciens lancent des "bouées" aux talents du coin. C'est ainsi que Jean-Claude Servais, Vincent Patar et Palix, dessinateurs renommés du Sud du Pays, ont fait valoir leur talent en dessinant des pochettes d'album: "Souquez les gars" pour Servais, "Radio Pirate" et "4 rhums à la mer" pour Palix et "Tempête en mare" et "Radio Pirate" pour Patar.

...et même une bière !

Les musiciens de Cre Tonnerre l'avouent eux-mêmes: c'est au houblon que leur inspiration fonctionne. Biberonné depuis leur plus jeune âge à l'Orval, le p'tit lait du coin, ils ont mis un point d'honneur a créer une "mousse" qui leur ressemble, une Bière blonde au rhum. Brassée jusqu'il y a peu dans le Hainaut, la voici revenue au bercail à la Brasserie de La Rulles en Gaume...résultat :elle n'a jamais été aussi bonne.

Avec Patrick et Raphael assis aux côtés d'Adrien Devyver, toute l'équipe (Sarah, Jérôme, Freddy et Martin) a pris beaucoup de plaisir a écouter Cre Tonnerre raconter des anecdotes et chanter par deux fois dans l'émission de ce dimanche 09/09. Ils ont même pris l'accent anglais pour le feuilleton "L'enfer du décor" qui nous amène chez Kate et William...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio .