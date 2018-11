Les dessins impertinents de Jacques Sondron...

Il ne faut pas confondre Sondron et Sandron; le second est un auteur de BD qui a travaillé longtemps pour "Le petit Spirou". Sondron, notre invité ce 25 novembre est dessinateur de Presse dans L'Avenir, Le Point, l'Almanach Vermot et le journal satirique "Même pas peur". C'est surtout dans cette dernière publication que ces dessins sont "impertinents". Le plus cocasse est qu'ils portent tous les deux le prénom Jacques... Jacques Sondron publie son huitième album "On a eu chaud" (Renaissance du Livre), près de 200 dessins dont beaucoup d'inédits, de coups de gueule et de coups de coeur; la rétrospective d'une année...

Après Oli et Dubus et avant Pierre Kroll, Les Enfants de Choeur recoivent un autre dessinateur de presse. Celui-ci n'a vraiment pas "son crayon dans la poche" avec des dessins féroces dont qu'il assume totalement. Il les assume tellement, avec humour en plus, que son site personnel affiche les critiques de ses lecteurs. Certains d'entre eux sont vraiment en colère, surtout quand il s'attaque à la famille royale ou aux religions.

Chauffe Freddy...

Ce matin, toute l'équipe s'est installée au Centre Culturel Action Sud à Nismes, au bord de l'eau Noire, dans la très belle région de Couvin. La salle est remplie, le public est bien chaud et vient pour s'amuser. Les questions "zarbis" à Jacques Sondron sont celles de Freddy Tougaux. "Votre père était boucher ?" "Non pas du tout, mon père était pâtissier, c'est mon frère qui est boucher !". Ca commence très fort ... Mais Freddy ne se démonte pas: "C'est pour ça que vos dessins sont des gros pâtés et que les femmes que vous représentez sont des boudins". Le public apprécie...

La fièvre du jeudi soir !

Walter, qui nous vient de Paris, est arrivé juste juste à Nismes. Il a été bloqué , comme partout en France, par les gilets jaunes...ça méritait bien une petite chronique.

Quant à Dominique Watrin, il s'est inscrit à la version belge de "Danse avec les Stars" non sans mal et non sans plusieurs mauvaises surprises. Disons qu'il n'a pas été retenu pour la finale...

Après la Blague de merde" de Damien qui travaille à la Brasserie des Fagnes à Mariembourg, les quelques tweets de l'équipe et le sujet du feuilleton, place au Journal de 10h00...

Le Méga-Hyper-Supermarché débarque...

Christophe Bourdon nous fait découvrir le plus grand Supermarche du monde, un concept qui vient des Etats-Unis. Pour se déplacer d'un rayon à l'autre, vous avez le choix entre la navette de bus ou le métro ! On y vend tout toute l'année: des oeufs de Pâques au raquettes de neige e passant par les jouets de St Nicolas. Christophe nous propose une visite guidée...

L'émission se termine avec "L'enfer du décor" qui nous fait découvrir aujourd'hui, le test ADN d'Albert II. Nous sommes le 23 jancvier 2019 au Palais Royal de Laeken...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement avec toute l'équipe des Enfants de Choeur !