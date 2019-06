Les délicieux chocolats du Verviétois Jean-Philippe Darcis...

La Belgique est et reste le pays du chocolat. A une époque, on ne jurait que par "Jacques" et "Côte d'or". L'un a disparu et l'autre n'est plus belge. Heureusement de véritables artistes du chocolat, de la pâtisserie et des macarons ont imposé leur talent et rayonnent, aujourd'hui, dans le monde entier. Ils s'appellent Pierre Marcolini, Jean Galler et Jean-Philippe Darcis. Ce dernier est Verviétois, il se devait d'être parmi les Enfants de Choeur à l'Espace Georges Deschamps sur la place de l'Hôtel de Ville de Verviers. L'enfant du pays a été accueilli avec les honneurs par un public nombreux et généreux en rires et applaudissements.

Autre Verviétois bien connu: Martin Charlier, ce dimanche fait partie de l'équipe. Il est rejoint par ses potes du Grand Cactus, Kody et Jérôme de Warzée, plus une charmante chroniqueuse qui complète les Enfants de Choeur; Charlotte Dekoker ravie de pouvoir goûter d'aussi excellentes "douceurs sucrées".

Si Jean-Philippe Darcis travaille le chocolat avec art et maestria, ce sont ses macarons qui font surtout sa réputation. Ils sont généreusement garnis, fondants sous la dent, aromatisés avec goût et originalité et de toutes les couleurs ce qui attire le regard et attise l'appétit. Rien que les noms des macarons vont vous faire saliver: pistache de Sicile, citron et yuzu, cassis, cacahuètes fleur de sel, cointreau canneberge et pamplemousse et plus traditionnels comme fraise, framboise, chocolat, violette. Il y en a pour tous les goûts et tous sont délicieux...

Jean-Philippe est déjà venu deux fois dans l'émission. Au milieu de la folle équipe, il trouve rapidement ses marques et profite du moment en riant des facéties des uns et des autres et en essayant de répondre aux questions zarbis.

L'émission se termine avec le traditionnel feuilleton "L'enfer du décor", écrit par Christophe Bourdon. Ce dimanche,

