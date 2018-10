Les "carabistouilles" de Jean-Luc Fonck!

C'est la foule des "grands matins" à Bois-de-Villers, entre Wépion et Profondeville. La salle paroissiale déborde, le public a rapidement répondu présent à l'invitation des Enfants de Choeur ce dimanche matin. Aujourd'hui, Jean-Luc Fonck est l'invité d'Adrien Devyver. Il vient nous présenter son nouvel album "Les carabistouilles" dont la vente servira la bonne cause de Viva For Life. Une opération qui tient particulièrement à coeur à Adrien puisqu'il sera dans le Cube avec Sarah De Paduwa et Ophélie Fontana du 17 au 23 décembre depuis la Grand Place de Nivelles.

L'album "Carabistouilles" compte 19 titres que Jean-Luc a écrit et interprété en exclusivité dans le 8/9; une chanson par semaine pendant trois ans sur base de mots proposés par les auditeurs. Il a sélectionné les meilleures et les a réenregistrées avec la complicité des animateurs de Vivacité. Adrien en fait partie, au même titre que Jérôme de Warzée, Sarah, Benjamin Maréchal et plein d'autres... Ce dimanche, il offrira deux "live" aux auditeurs et spectateurs de Bois-de-Villers.

Allez Kiki !

C'est Martin Charlier qui lance les "hostilités" avec ses questions "zarbis". Face à Jean-Luc Fonck, le roi du jeu de mots, la partie n'est pas gagnée. On apprend notamment qu'à Thimister il a mangé un "cavalier Fonck " en sucre et qu'il y a moins de belge aujourd'hui à Torremolinos... à cause de la chansons de Sttellla ! C'est vrai qu'il en fait une réputation pas très reluisante...

Jean-Luc fera aussi chanter et danser le public de Bois-de-Villers avec une nouvelle chanson "Fatigués" et l'incontournable "Torremolinos"...

La méthode à Mimile..

Dominique Watrin revient sur les élections communales avec "La méthode à Mimile" une façon bien à lui de décoder le vocabulaire des Politiciens: ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent vraiment ! Walter, dans la même veine, évoque la montée de Ecolos. "on nous demande à nous de fermer le robinet quand on se lave les dents. Ne serait-ce pas plus éfficace d'interdire la douche au millions d'Indiens ? C'est vrai ils vont sentir mauvais...mais ce n'est pas grave puisqu'ils sont loin" ! Du Walter corrosif pur jus...Et Christophe Bourdon enchaîne, après les infos de 10h00, avec ces mêmes Ecolos. Décidément, c'est le sujet en vogue.

L'éthymologie du jour est de saison avec le mot "Chrysanthème" que chaque chroniqueur va effeuiller à sa manière...

L'émission se termine avec le feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor". Avec Jean-Luc Fonck, nous allons assister à la préparation du dernier concert de Jacques Brel à l'Olympia le 6 octobre 1966.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement avec les Enfants de Choeur...