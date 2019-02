Le troisième "volet" de Mars & Venus...

Vous avez aimé "Les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus 1" . Vous n'avez pas manqué le numéro 2 ! Vous allez adorer le troisième... Paul Dewandre, le conférencier-comédien remonte sur scène avec une nouvelle adaptation du texte du philosophe américain John Gray lequel s'était penché sur les différences fondamentales entre hommes et femmes. Paul Dewandre a repris l'essence de son livre pour en faire un spectacle à la fois pédagogique et drôle. Un spectacle où chaque couple dans la salle se reconnait... Et c'est cette dimension personnelle qui provoque les rires ! L'idée fondatrice du spectacle: "mieux se connaître pour mieux s'aimer"... ou se séparer tant le fossé peut être profond dans certains couples. Ce dimanche 10 fevrier, Paul Dewandre est l'invité des Enfants de Choeur... Et il n'est pas venu tout seul !

Tout n'est pas dit !

Vous pensiez déjà tout savoir sur le couple...et bien non ! Paul Dewandre, lui-même , croyait en avoir fait le tour jusqu'au jour où l'imitateur français Thierry Garcia lui a proposé ses services. Thierry Garcia est certainement un des imitateurs les plus doués aujourd'hui, lui qui a travaillé longtemps pour les Guignols sur Canal +.

A eux deux, le spectacle est plus drôle que jamais.

Paul reste dans son rôle de conférencier sérieux et informatif tandis que Thierry le rejoint régulièrement sur scène en incarnant Fabrice Lucchini, Chantal Ladesou, Brice de Nice, Macron/Hollande et le Chouchou de Gad Elmaleh. Ces personnages sont d'une justesse infinie et les imitation d'une précision au milimètre. Thierry Garcia offre ainsi des respirations essentielles aux propos de Paul Dewandre. Il y ajoute une fraîcheur drôlatique par des incursions sur scène totalement justifiées.

Une ambiance de feu...

Tout au long de l'émission, les deux invités mettent le feu au plateau des Enfants de Choeur réagissant sur tout, combinant les relations de couple avec des imitations formidables. Même Kody s'est senti pousser des ailes. Ne manquez pas son "Jean-Paul Belmondo" plus vrai que nature.

Le feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor" est la cerise sur le gâteau. Toute l'équipe se retrouve à l'école des Gauff au Suc de Flémalle sous la houlette du professeur Paul Dewandre. Thierry Garcia fera défiler dans la classe Gérard Depardieu, Jean-Marie Le Pen, Chouchou et Johnny !

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement avec les Enfants de Choeur.