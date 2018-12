Le très attendu nouvel album de Pierre Kroll...

La compilation des dessins de Pierre Kroll est, évidemment comme chaque année, très attendue. Le célèbre dessinateur de Presse sort "Champions du Monde" aux Editions "Les Arènes". Cet album-ci présente plus de 300 dessins publiés dans "Le Soir" et "Ciné-Télé Revue" ainsi que ceux réalisés en direct dans l'émission de débats de la RTBF "A votre avis". Vous y ajoutez quelques inédits...et vous obtenez le cadeau idéal pour les fêtes. Comme chaque année aussi, Pierre Kroll nous fait l'amitié de venir nous le présenter dans Les Enfants de Choeur.

En pays flamand...

Pour la première fois de sa longue histoire, Les Enfants de Choeur enregistrent en pays flamand ! Ce dimanche 9 décembre, nous sommes installés dans la salle Sint-Jozef à Haren, aux portes de Bruxelles. Nous sommes du côté de Diegem, Machelen et Zaventem... On y parle plus flamand que français.

Adrien Devyver et l'équipe de chroniqueurs sont toutefois rassurés dès l'entame de l'émission, le public est bien francophone et fans des Enfants de Choeur.

Notre invité Pierre Kroll arrive, en toute dernière minute, il sort du studio d'"A votre avis" avec Sacha Daout. Freddy Tougaux le met toute de suite dans le bain "décalé" avec ses questions zarbis. "Vous êtes nés au Congo, est-ce que la vie y était dure ou, au contraire, la vie était à Gwaka molle" ! " Pensez-vous que Fellaini aurait eu cette coiffure sinon en 1960, toute la famille "Kroll" n'était pas revenue en Belgique" ? L'ambiance est "bon enfant" et Pierre Kroll confirme qu'il est un fidèle auditeur de l'émission...

L'Avent et Saint-Nicolas !

De son côté, en cette période de l'Avent , Martin Charlier a trouvé l'inspiration du côté des Evangiles. Il nous en fait découvrir quelques extraits très drôles et pourtant authentiques. Charlotte Dekoker enchaîne en invitant Lucie 8 ans et demi à venir lui poser des questions. Des questions pertinentes: "Pourquoi le grand st Nicolas descend par la cheminée salle et étroite ?", "Qui est le plus fort: St Nicolas ou Père Noël ?", "C'est quoi les Gilets jaunes"? Les réponses, Charlotte les donne ce matin sur Vivacité.

Après le Journal de 10h00, Kody, qui revient de six semaines à Atlanta, commente l'actualité belge qu'il a suivi de très loin.

En fin d'émission, le feuilleton "L'enfer du décor". Aujourd'hui, nous suivons Pierre Kroll en voiture sur l'E40 Liège - Bruxelles en route pour participer aux Enfants de Choeur. Voiture en panne et gilets jaunes à son secours....

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement avec les Enfants de Choeur !