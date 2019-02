Le tour de Wallonie d'Eric Boshman...

On ne présente plus Eric Boschman, l'homme aux milles vies ! Il s'est d abord imposé comme sommelier dans quelques grandes maisons bruxelloises, chez Romeyer et Bruneau entre autres. Le vin, c'est sa vie c'est sa passion. Ses connaissances encyclopédiques lui ont permis de glâner beaucoup de distinctions dont celle de devenir "Meilleur Sommelier de Belgique" en 1988. Pourtant ce métier, il le fait surtout pour le plaisir, la découverte, le partage et non pour collectionner des Prix. Il multiplie donc les expériences de tous genres pour assouvir "ses envies " de rencontrer les publics les plus divers... Ce dimanche matin il est dans "Les Enfants de Choeur" pour "tenir le crachoir" de 09h00 à 10h30 autour de Charlotte Dekoker, Fanny Jeandrain, Martin Charlier, Walter et Adrien Devyver...

Le sujet qui nous occupe ce dimanche 3 mars, c'est la sortie aux Editions Racine de son "Almanach insolite et gourmand de Wallonie" découpés en 52 semaines.

Eric Boschman nous fait découvrir la Wallonie sous le prisme de l'histoire locale, d'un lieu touristique insolite, du folklore, d'un Wallon célèbre et, bien sûr, de ce qui s'y boit et s'y mange. Le livre ne se lit pas d'une traite, mais se feuillette au gré des envies et des lieux visités. Il est surtout une généreuse source de surprises et de découvertes ainsi que de commentaires où l'humour n'est jamais absent .

Homme de radio, de télévision, de lettres mais aussi de scènes, Eric n'a jamais hésité à partager ses passions dans des spectacles à la fois savoureux, drôles et gourmands. L'homme a du culot, du bagout et souvent des propos bien tranchés qui font de lui un être attachant...qui n'a pas que des amis.

C'est de tout cela qu'il est questions dans "Les Enfants de Choeur" ce dimanche. Bonne écoute et bon amusement...