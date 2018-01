Le talent, la gentillesse et l'humour de BJ Scott...

Quand on reçoit BJ Scott , on comprend immédiatement pourquoi le public l'adore. On mesure aussi tout de suite la sympathie naturelle qu'elle dégage, son authenticité, son côté "cash" qui prouve qu'avec les gens elle ne triche pas. BJ Scott est une grande artiste, merveilleuse auteure-compositrice - interprète, mais aussi une personne d'une grande générosité. Le très nombreux public, qui s'était déplacé à l'Institut St Joseph de Ciney, a été conquis par celle qui figure toujours parmi les jurés de The Voice Belgique à l'entame de la 7ième saison.

Indéboulonnable BJ !

L'équipe de production de The Voice Belgique a vite compris que l'"âme" de l'émission c'était elle. Non seulement, elle connait mieux que quiconque, le monde de la chanson et les pièges de la notoriété, mais aussi elle assure les "talents" d'une véritable empathie sincère...ce qui est rare dans ce métier.

Dans Les Enfants de Chœur, on a aussi retenu son humour débridé et sans concessions dont elle joue avec un plaisir évident. Face à Christophe Bourdon, Dominique Watrin, Kody, James Deano et Jean-Jacques Brunin, BJ s'est bien lâchée. Rien que les "questions zarbis" l'ont mise de bonne humeur. Question de James Deano: "BJ vous avez collaboré avec Loïc Nottet pour sa chanson de l'Eurovision: Est-ce que c'est vous qui dictiez et Loïc notait ? Ou encore: "quand on chante le blues comme vous, pour remonter le moral des gens, vous pourriez offrir un CD de BJ Scott et une bouteille de JB Scotch !".

Ensuite, ce fut au tour de Dominique Watrin...qui s'est rendu chez son banquier...pour prendre contact avec la personne de contact qui avait perdu le contact. Vous l'avez compris ça n'a pas été simple...

Puis Kody qui a revisité le Dico avec quelques définitions iconoclastes avant de retrouver un Infoman Bruno Coppens qui a embarqué par erreur sur le Vol 714 pour Ciney et la Blague de Merde de Régine...

En direct, le sosie de BJ Scott !

Après les infos de 10h00, Les Enfants de Chœur avaient encore plus d'un tour dans leur sac, à commencer par la chronique de Christophe Bourdon. Avec la participation de Deano, il s'est amusé à rendre hommage à notre invitée. Revenu avec une perruque blonde sur scène, il se présente sous le nom de DJ Scout, sosie officielle de BJ, mais née à Flémalle. Sur place, le public n'en peut plus tellement il rit. Et ce n'est pas tout car nous arrive Jean-Michel de Beyne-Heusay qui revient de chez son médecin pour son vaccin contre la grippe. Dans la salle d'attente, il a ouvert un magazine au hasard...il est tombé sur une étude incroyable. Il vous en parle en détail ce dimanche !!!

Enfin l'émission se termine en feu d'artifices avec le feuilleton "Les Nouveaux Barakis". Aujourd'hui la célèbre famille participe à l'opération caritative "Action Damien". BJ Scott joue le rôle de Sister Sledge qui s'occupe d'une léproserie en Inde.

Le podcast et les vidéos sont disponibles via www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement...