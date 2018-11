Le plaisir de jardiner avec Luc Noël...

Pour notre étape au Centre Culturel Action Sud de Nismes, nous nous devions d'inviter le "local" de service. Luc Noël habite la région de Doische à quelques kilomètres de cette belle région de l'Eau Noire, l'Eau Blanche et le Viroin ! C'était son premier passage dans Les Enfants de Choeur. Il n'a pas tari d'éloges de découvrir un public aussi nombreux, de vivre en direct les rires et les applaudissements de nos fans et d'apprécier le talent des chroniqueurs. Autour de Jean-Jacques Brunin, ce dimanche 02 décembre: Freddy Tougaux, Walter, Dominique Watrin et Christophe Bourdon...

Monsieur Jardin, Monsieur Sourire !

Luc Noël est un homme formidable !! Non seulement il est animé par une vraie passion, celle du jardinage, mais en plus il est un collègue exquis qui ne se dépare jamais d'un grand sourire sincère et communicatif. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui qui fait d'excellentes audiences en télévision depuis 25 ans avec "Jardins et Loisirs".

Comme il est un grand professionnel, il s'est senti tout de suite à l'aise au milieu de l'équipe. A commencer par Christophe Bourdon et son Festival de jeux de mots dans l'exercice des questions zarbis: "Est-ce que vous signez des autographes à la pelle ?", "Avec les filles, vous prenez des rateaux ?", etc...

Le Radio Tourisme de Freddy Tougaux s'intéresse évidemment à la commune de Nismes près de Couvin ...et donc pas le Nîmes en France: "ici pour toute côté d'azur, on a le fond de Namur". Walter enchaîne avec le nouveau gagnant belge de l'Euromillion qui vient d'empocher 50 millions d'euros.

Noël et Toussaint vont au café !

Notre invité s'avère, au fil de l'émission, un très bon client. Il n'élude aucune question, donne des conseils jardinages en direct, s'amuse des vannes de chroniqueurs. Bref, il joue le jeu sans jamais se démonter. Il se laisse même aller à l'une ou l'autre anecdote amusante: "dans mon village, mon père était très copain avec un certain Mr Toussaint. Un soir de "joyeuse beuverie", ils sont sortis du bistrot ensemble et ont raté la dernière marche avant le trottoir. Les clients rigolards ont pu constater que , cette fois, Toussaint et Noel tombent ensemble..."

Ce dimanche 2 décembre, c'est le jour de Fernande !!! Dominique Watrin nous raconte sa participation au "Baptême"...d'étudiants auquel il participe avec sa voisine ! Le châpelet qu'il avait pris n'a servi à rien et les participants lui ont accroché un pétard allumé à la braguette. La suite sur Vivacité...

L'émission se termine avec le traditionnel feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor" qui nous emmène sur le tournage de l'émission "Jardins & Loisirs" dans une propriété de Wépion. Le nouveau cameraman est un certain Jean-Pierre Dardenne très à cheval sur le décor...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio .Bon amusement avec Les Enfants de Choeur...