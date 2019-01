Le foot féminin selon Aline Zeler...

Aline Zeler est originaire de Bercheux, un petit village agricole, entre Neufchateau et Bastogne. C'est là qu'elle a appris à jouer au foot dans une équipe de garçon. Sa vista, ses qualités de dribbleuse, son sens du but, son endurance en ont fait une joueuse d'exception qui, il y a quelques semaines encore , était la Capitaine des Belgian Red Flames, l'équivalent féminin de nos Diables Rouges. Aline joue, actuellement, au PSV Eindhoven au poste d' attaquante. A l'invitation des Enfants de Choeur, elle n'a pas hésité à faire la route jusqu'à Sibret pour cotoyer de près Kiki l'Innocent, Walter, Dominique Watrin, Christophe Bourdon et Jean-Jacques Brunin... C'est ce dimanche 13 février de 09h00 à 10h30.

Je vous écoute tous les dimanches !

Aline Zeler connait bien l'émission. "J'habite toujours en Belgique. Le dimanche matin, la route pour Eindhoven me paraît moins longue quand j'écoute les Enfants de Choeur". Avant le match, je fais le plein de rires et ça me fait du bien".

Les questions zarbis de Martin Charlier l'ont bien amusée: "Vous jouez à Eindhoven, vous seriez tentée par d'autres Clubs, le Paris Ste Germaine ou le Bayern de Monique ? , vous avez reçu le Godfroid 2016 de la meilleure footballeuse, c'est vrai qu'après vous avez pris des bouillons, etc...

Aline est ravie: "ça me fait rire, le public aussi, et ça met ma carrière en avant".

Walter, grand fan de foot y compris féminin, enchaîne avec deux sujets tout à fait différents: les repentis de l'alcool et la drogue en prenant comme exemple celui du guitariste des Stones Keiths Richards qui assure tout avoir arrêté et une autre chronique à propos d'un Festival de stand up "tolérance zéro" sur tous les sujets qui fâchent. Faut pas dire ça à Walter "belge et méchant"...

Faire les courses avec Fernande !

Ce 13 janvier, c'est le jour de Fernande ! Ahhh... Elle décide d'emmener Dominique faire ses grosses courses et lui propose de soulager sa sciatique en l'asseyant dans le siège du caddy ! Mauvaise idée...et je vous laisse la surprise de le découvrir à l'écoute ce dimanche. Encore un grand moment d'anthologie...

Après la blague de Maurice et les Infos de 10h00, place à Christophe Bourdon qui vient d'obtenir un tout nouveau diplôme. Il s'est inscrit pour suivre un Master en extension capillaire à l'Université David Jeanmotte..

L'émission se termine avec L'enfer du décor". Aujourd'hui, un sujet sérieux va être débattu, celui du Footballgate" qui meten présence Aline Zeler et les frères Bayat.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement avec toute l'équipe des Enfants de Choeur...