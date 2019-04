La persévérance de Valentine a payé...

Elle est charmante Valentine Brognion, la lauréate de The Voice Belgique 2018. Après une victoire très serrée mais tellement méritée l'an dernier, Valentine vient de passer un autre cap. Son 1er single "Sans disparaître" vient de sortir et s'installe sur les antennes radio de la RTBF. Le titre a été écrit et composé en collaboration étroite avec les musiciens de Puggy puisque Mathew était son coach il y a tout juste un an...

La native de Cambron, dans le Hainaut, a pris de l'assurance et de la maturité avec le temps. C'est vrai pour son interprétation mais aussi et surtout dans sa manière de communiquer et d'interagir avec les médias et son public.

L'aventure de Valentine ressemble à une histoire de conte de fée quand on sait qu'elle avait été éliminée de The Voice lors de "blinds" de la saison 4; personne ne s'était retourné... Elle s'est donc remise au travail et sa persévérance a payé puisque quatre ans plus tard, elle est allée tout au bout de ses rêves !

C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'elle rejoint les Enfants de Choeur ce dimanche 28 avril depuis la salle de Sauvian à Paliseul. Elle est entourée par Charlotte Dekoker, Martin Charlier, Walter, Freddy Tougaux et Adrien Devyver. Pendant une heure et demi, elle se fait gentiment asticoter par les questions zarbis, les remarques à double sens et les vannes un peu douteuses. Mais elle s'en sort avec les honneurs sans jamais se départir de son sourire craquant et en faisant montre d'un sens de la répartie bien sympathique.

L'émission de ce dimanche tourne donc beaucoup autour de The Voice qui a d'ailleurs livré son verdict 2019 avec une autre voix féminine, celle de Charlotte.

Entre les chroniques, feuilleton et Héros local, Valentine ne s'est pas fait prier pour chanter "Sans disparaître" mais aussi nous faire profiter d'une version très personnelle de "Je suis venue te dire que je m'en vais" de Gainsbourg, mâtinée d'une touche de Eddy de Pretto en guise de surprise.

L'émission se clôture par le feuilleton de Christophe Bourdon "L'enfer du décor" qui fait un sacré bon dans le temps puisque nous sommes le 30 mai 1431 à Rouen...ert Valentine tient le rôle de Jeanne d'Arc...

