La Belgitude à l'honneur à Bourg en Bresse !

Ce dimanche 17 juin, les Enfants de Choeur sont les invités du Festival de la Belgitude à Bourg-en-Bresse.Une semaine complète d'animations qui misent sur les valeurs et les richesses de notre pays: la culture, le folklore, les spécialités, le cinéma et l'humour. Nos bières Trappistes, nos "endives" et notre chocolat feront certainement le bonheur des plus gourmands du public bressan qui pourra aussi s'intéresser à tout ce qui fait notre richesse au travers des expositions, des films et des spectacles. A ce titre, Alex Vizorek (" Alex Vizorek est une oeuvre d'art") , Pierre Mathues "La Belgique expliquée aux Français" et Les Enfants de Choeur ont été choisis pour incarner au mieux l'esprit belge!

Vue de France, la Belgitude est un subtil équilibre d'absurde, d'autodérision, d'irrévérence et d'aplomb.

Nous connaissions donc le contexte, à nous avec les chroniqueurs, de représenter au mieux notre esprit et notre humour face à un public français qui allait nous découvrir...et, nous l'espérons, rire avec nous ! Exercice hautement délicat, mais beau challenge à relever...

L'équipe de ce dimanche est donc mixte: d'un côté les belges Kody, Freddy Tougaux, Jean-Michel de Beyne-Heusay et Jean-Jacques Brunin. De l'autre, deux personnalités hautes en couleur de Bourg-en-Bresse: François Belay, ambassadeur du Département de l'Ain et la voix du Tour de France (c'est lui qui commente, depuis 15 ans, chaque arrivée d'étape sur la ligne d'arrivée) et Olivier Leroy, journaliste au quotidien local "Le Progrès" et qui a des origines lointaines belges.

Georges Blanc: 3 étoiles et 4 toques !

L'invité de l'émission de ce dimanche était une évidence. Georges Blanc est un des plus grands chefs de France doublé d'une entrepreneur visionnaire. Il est installé à Vonnas où il a racheté une trentaine de maisons pour en faire "Le village Blanc". Son restaurant et son hôtel avec Héliport y trônent en bonne place pour accueillir les plus prestigieux clients du monde entier. Une énorme fresque rassemble, sur un mur du restaurant, les plus célèbres : Bill Clinton, Michael Douglas, Nicole Kidman, Tom Cruise, François Mitterand, Jacques Chirac, Alain Delon, Romy Schneider, etc... Georges Blanc se rappelle qu'en novembre dernier, les vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc sont venus manger avant que Johnny ne donne son dernier concert quelques jours plus tard à Carcassonne...

Georges Blanc nous rejoint donc ce dimanche avec l'équipe des Enfants de Choeur depuis la salle Vox de Bourg-en-Bresse. Autant dire que l'émission sera émaillée de surprises, d'anecdotes incroyables, de fous rires mais aussi de "rencontres" insolites entre les esprits français et belges.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement avec les Enfants de Choeur en direct de Bourg en Bresse...