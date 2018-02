L'humoriste Dan Gagnon à Baileux !

Ce dimanche 4 mars, Les Enfants de Chœur font étape au Centre Culturel Sudhaina de Baileux, à côté de Chimay ! Les effluves de Trappistes nous montent rapidement au nez... et à la tête d'autant que l'équipe et l'invité s'attaquent aux "capsules" de toutes les couleurs ! A l'heure du petit déjeuner, ce n'est pas très raisonnable, mais bon, faut bien faire "honneur"... L'accueil est formidable à Baileux. Le Ladies Circle de Chimay a vendu toutes les places en un temps record, les bénéfices serviront plusieurs bonnes causes sur le terrain local. Ce matin, plus de 400 personnes se serrent sur les gradins pour faire la fête avec Kody, Dominique Watrin, Freddy Tougaux, Christophe Bourdon et Jean-Jacques Brunin.

Huit heures d'avion !

Notre invité du jour: l'humoriste québecois Dan Gagnon pour une grande tournée belge avec son nouveau spectacle, plutôt optimiste puisqu'intitulé "Rose"... surtout que son univers est d'habitude plutôt "sombre"! Dan a retrouvé la joie de faire rire et la partage d'emblée avec le public. "Oui j'ai un accent et j'en suis fier ", "les accents c'est comme les seins, plus ils sont gros et plus tu les remarques, plus tu les remarques et moins on t'écoute"

Même si Dan Gagnon s'est fait une place de cœur en Belgique, il s'est réinstallé depuis peu au Canada. Résultat: huit heures d'avion et trois heures de voiture pour arriver à Baileux et participer à l'émission. Mais Dan a du ressort, il arrive tout souriant, ravi d'être là et heureux de retrouver quelques potes humoristes comme Kody et James Deano avec qui il a souvent travaillé.

Belgique terre d'accueil et d'amour.

Dan Gagnon est arrivé chez nous il y a une grosse dizaine d'années. Il a suivi son "amoureuse" venue faire un Erasmus à Québec.

"Qu'est-ce que vous connaissiez de la Belgique avant de venir vous installer chez nous ?". Je connaissais deux choses: Jacques Brel et...le "dépeceur de Mons". Hilarité générale. Et Freddy Tougaux d'ajouter: "Jacques Brel aussi a fait de "beaux morceaux"...

Pour les questions zarbis, il n'est même pas désarçonné par le même Freddy Tougaux qui lui demande...: "vous êtes plutôt "amiante" ou "chaudière" ???" Et Dan Gagnon de répondre: "Bravo ! Je viens de la région de l'Amiante en Chaudière-Appalaches"...

Christophe Bourdon se lance dans l'Immobilier et est prêt à vendre tout ce qui lui tombe sous la main... et puis Kody y va de son "Journal des Bonnes nouvelles".

Notre Infoman Bruno Coppens ne se fie toujours pas à son GPS. Au lieu d'arriver à Baileux, le voilà juste à côté dans le hameau de Boutonville au lieu-dit "le trou des fées". tant pis, il ne verra pas Dan Gagnon et le public survolté!

Après le Journal de 10h00 sur Vivacité, l'équipe revient gonflée à bloc jusqu' 10h30 avec notamment Dominique Watrin.

Jean-Michel de Beyne-Heusay s'attaque au nouveau parti "spéciste" défendeur de la cause animale et qui souhaite interdire les cages et les aquariums. Que va faire notre Jean-Michel avec son canari et ses poissons rouges

L'émission se termine avec Les Nouveaux Barakis. Aujourd'hui, ils rencontrent un grand Producteur québecois parce qu'ils veulent se lancer dans la chanson.

Le podcast et les vidéos sont disponibles via www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche et bon amusement...