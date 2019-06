L'Ami André dans les Enfants de Choeur...

D'accord, je suis le premier à le reconnaître, le jeu de mots ne vole pas très haut. Pourtant, il résume bien l'état d'esprit de l'équipe des Enfants de Choeur qui reçoit l'humoriste d'en face André Lamy. Lequel est le concurrent direct en radio de Jérôme de Warzée alors que les deux hommes sont deux potes de longue date qui s'appécient et se respectent. L'émission de ce dimanche sera donc un intéressant face à face entre deux personnalités qui manient chacun un humour très différent.

Outre Jérôme, Adrien Devyver a réuni autour de lui Fanny Jandrain, Dominique Watrin et Christophe Bourdon. Tour à tour, ils vont s'amuser à "asticoter" gentiment notre invité et, notamment, avec les questions zarbis par piquées des vers.

Personne n'a oublié la carrière d'André Lamy qui avait démarré en flèche en 1987. Monté à Paris, il avait été rapidement repéré par les frères Hubert, Producteurs de Thierry Le Luron, décédé un an plus tôt. ll avait d'emblée séduit la France avec des imitations très réussies remarqué par Michel Drucker qui l'invite en télévision avant qu'il ne rejoigne Philippe Gildas sur les ondes d'Europe I pour l'émission "Lamy public". L'humoriste remplissait les plus grandes salles et jouissait de la réputation de meilleur imitateur. Las ! Après quelques années d'une vie de fou, son style est passé de mode et retour au pays avec l'envie de reconquérir son public de base...ce qu'il a réussi avec brio.

C'est de tout ça dont il est question dans Les Enfants de Choeur ce dimanche...et notamment avec le feuilleton de Christophe Bourdon " L'enfer du décor" qui nous emmène....

