L'actu au bout du crayon: Oli et Dubus sont nos invités...

A pareille époque, c'est devenu une habitude : chacun y va de son livre de fin d'année pour qu'il figure sous le sapin de Noël en guise de cadeau. Parmi ceux-ci les albums des dessinateurs de Presse qui résument l'actualité de l'année écoulée. Celui de Pierre Kroll arrive, Philippe Geluck en a produit deux, Jacques Sondron est déjà en tête de gondole; il sera notre invité dans 15 jours à Nismes. Ce dimanche 11 septembre, nous accueillons dans "Les Enfants de Choeur" Oli qui dessine pour le groupe Sud Presse et Frédéric Dubus dont les dessins sont publiés dans la DH, La Libre Belgique et le Soir Mag. Le premier signe "Sacrés Champions", le second "On s'en bat les couilles", tous deux parus à la Renaissance du Livre. Ils sont entourés par Dominique Watrin, Walter, Freddy Tougaux, Christophe Bourdon et Jean-Jacques Brunin en chef d'orchestre... C'est parti pour 90 minutes de délires et de rires...

Les Enfants de Choeur ont posé leurs micros dans la région de Charleroi à Marchienne-au-Pont au Salon Communal copieusement garni. A part Christophe Bourdon, les chroniqueurs sont tous des hennuyers: Freddy de La Louvière, Dominique le Binchou et Walter le pur carolo, même s'il est installé depuis 10 ans à Paris !

Dessinateurs et caricaturistes...

Nos deux invités connaissent bien l'équipe pour s'y être frottés à l'une ou l'autre occasion. Ils se sentent donc très à l'aise pour entamer l'émission. Ils se revendiquent tous les deux "desinnateurs de presse" puisqu'ils y publient leurs dessins, mais aussi caricaturistes. Mine de rien (sans jeu de mots), c'est un autre métier car la caricature doit coller au plus près à la réalité. Ici au premier coup d'oeil, on reconnait Willy Borsus, Emmanuel Macron ou Kevin Debruyn. Du vrai grand art et un travail de très grande précision. En plus, leurs dessins sont franchement drôles...

Christophe Bourdon attaque avec ses "questions zarbis": "Quand on est dessinateur de presse et que le rédacteur en chef vous presse pour avoir votre dessin, est-ce que vous répondez qu'on n'est pas à la "mine"...de crayon ? Un vrai Festival de jeux de mots qui a bien amusé Oli et Fred Dubus...

Quel joli slogan "Le Pays noir" !

Dominique Watrin s'intéresse à la région de Charleroi. "Le Pays Noir" est-ce un bon slogan pour attirer les touristes ? Pourquoi pas le Pays rose ? Même l'hymne de Charleroi manque de peps à côtés des chansons qui vantent Mons, La Louvière et Binche.

Walter, de son côté, évoque, à sa manière, l'Armistice célébrée ce dimanche en regrettant qu'il n'est plus de bon ton de se moquer des Allemands. Il rendra aussi un vibrant hommage à Nina Dewael, médaillée olympique au "barres asymétriques"...

Freddy et son "Radio Tourizzzzm"

Le Radio Tourisme de Freddy Tougaux est un de ses exercices préférés. Ce matin, il passe au crible la commune qui nous accueille Marchienne-au-Pont...en regrettant la disparition du pont .

L'émission se termine avec "L'enfer du décor" le feuilleton de Christophe Bourdon. Aujourd'hui, nous remontons dans le temps, nous sommes le 11 septembre 1918 en forêt de Compiègne à la fin de la Grande Guerre en compagnie du Maréchal Foch et du "Maréchal Benjamin" !!!Un tout tout grand feuilleton...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon dimanche !