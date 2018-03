Julien Lepers, champion de la bonne humeur !

Le public de Limbourg n'en croyait pas ses yeux ! Julien Lepers est bien là , en chair et en os, sur la scène du Kursaal au milieu de l'équipe des Enfants de Chœur ! Une équipe un peu remaniée puisque Kody et James Deano sont au Palais 12 pour le spectacle "Rire contre le Racisme". Pour l'occasion, Jean-Jacques Brunin a convié Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Freddy Tougaux et...Pierre Theunis. Avec Julien Lepers, il fallait un musicien sur scène. Personne n'a oublié, qu'en plus d'être l'animateur de "Question pour un Champion", Julien Lepers est un musicien et un compositeur de talent qui a écrit nombre de tubes pour Herbert Léonard dont "Pour le plaisir" un énorme succès qui est devenu un "classique" !

Arrivé de Nice par avion

Julien Lepers n'a pas fait les choses à moitié. Pour rejoindre les Enfants de Chœur, il arrive de Nice: 90 minutes de vol pour passer du soleil à la pluie ! Mais qu'importe la météo , il est venu pour réjouir les cœurs et s'amuser avec les chroniqueurs.

Dès les premières minutes, il rit des facéties de l'équipe. Joyeux drille, bon vivant et participatif , il ne se la joue absolument pas distant et star. Au contraire, il est de tous les bons coups et réagit au quart de tour . Le plus compliqué, c'est même de pouvoir en placer une...un vrai moulin à paroles

D'abord décontenancé par le look Freddy Tougaux, il est tout oreille pour ses questions zarbis ! Bon c'est pas évident, Julien Lepers a quelques difficultés à comprendre le langage du chroniqueur...l'accent de La Louvière pour un Parisien c'est un peu du chinois !

Il découvre en ensuite Dominique Watrin et son débit un rien paresseux. Notre homme est l'incarnation du wallon par excellence. Le sujet du jour :un plat bien belge "les pâtes à la cassonade".

Alors on chante !

Pierre Theunis dégaine sa guitare. Julien Lepers est aux anges...ah ça c'est sûr il a envie de pousser la chansonnette. Pierre l'encourage avec une parodie de "Pour le plaisir" dont le texte est un hommage à l'animateur et un encouragement à "rebondir". Et pour nous faire "plaisir", Pierre est venu avec Betty, son épouse et chanteuse, pour un "I will always love you" de Whitney Houston, l'interprète que Julien Lepers apprécie par dessus tout! Un tout grand moment de frisson... et d'émotion.

Notre Infoman, Bruno Coppens a encore fait fort ! Au lieu de nous rejoindre à Limbourg entre Verviers et Eupen, il nous cherche à Champion, près de Namur !!! Julien Lepers ne pouvait répondre à nos questions qu'à Champion ! La commune de Champion, près de Namur ! Logique ? Non ! Mais Bruno s'en sort par quelques pirouettes !

Après les Infos de 10h00 sur Vivacité, Christophe Bourdon fait monter l'ambiance d'un cran encore avec un Juke Box foireux basé sur les tubes d'Herbert Léonard. Julien Lepers ne se sent plus...

A l'arrivé de Jean-Michel de Beyne-Heusay, il n'en croit pas ses yeux: c'est qui cet extraterrestre ?? Jean-Michel lui parlera de sa commune, de l'Amicale à Beyne et de son amie de mardi !

Julien Lepers et les Barakis...

Enfin, le feuilleton "Les Nouveaux Barakis" conclut l'émission. Aujourd'hui, ils lancent un nouveau jeu télévisé dont l'animateur est évidemment notre invité qui prendra son rôle très au sérieux. Un monument ce dimanche...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon amusement !