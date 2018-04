Jean-Pierre Castaldi, un tendre aux allures de "fort en gueule"...

Les plus jeunes connaissent surtout son fils Benjamin, présentateur à la télévision et chroniqueur dans "Touche pas à mon poste". Les autres se souviennent de Jean-Pierre Castaldi au travers de son immense carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il a joué avec les plus grands comédiens (Gene Hackman, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo...). Il a tourné avec les plus brillants metteurs en scène (Yves Robert, Claude Zidi, Edouard Molinaro). Ses beaux parents n'étaient autres que Simone Signoret et Yves Montand. Sa vie a été une succession de "belles rencontres" et de "rôles puissants" mais aussi de déchirures et de souffrances. Aujourd'hui, Jean-Pierre Castaldi est toujours sur scène. Il rejoint l'équipe des Enfants de Chœur pour parler d'un spectacle qui raconte l'histoire de la danse "La boîte à cancans"...en tournée actuellement chez nous !

Les Enfants de Chœur dans une étable !

Ce matin nous sommes avec le bœuf, l'âne et l'agneau ! Mais aussi les poules, les pintades et les dindons. Pour la toute première fois, le lieu d'enregistrement se situe dans une ferme, la Cense du Maire, au milieu d'une étable occupée par les animaux.

Je ne vous dis pas la tête de Jean-Pierre Castaldi quand il est arrivé sur place: "ça je n'avais encore jamais fait" !

L'ambiance est donc chaleureuse et "champêtre". Le public de Laplaigne, près de Tournai, s'est déplacé en masse: c'est complet depuis belle lurette et notre célèbre invité attise la curiosité. C'est sûr on va s'amuser...surtout que le soleil brille, les barbecues fument et la bière locale cule déjà à flots !

Il a même présenté Fort Boyard !

Christophe Bourdon lui a mitonné quelques questions "zarbis" de derrière les fagots: " la boite à Cancan est un spectacle qui raconte l'histoire de la danse, si vous faites un spectacle sur la Politique, vous l'appelerez "la boite à Concons ?" ou encore "un spectacle sur la danse, ça remplit les salles ça !". Christophe nous rappelle que Jean-Pierre Castaldi a même présenté "Fort Boyard", ce qui l'amène a dire qu'après le cinéma et le théâtre, il est un comédien "passe-partout". Et oui, le roi du jeu de mots à encore frappé ! Et le public se régale.

De son côté, James Deano développe un sujet aussi insolite que le lieu qui nous accueille: la chasse aux sex toys qui a lieu sur les dessus de Wépion, chaque année, à Pâques. Pour ne pas froisser les jeunes oreilles, il a remplacé le mot sex toys par "lapin en chocolat"....et c'est vraiment drôle !

Amateur de chocolats belges

Après que Kody nous ait présenté le "Journal des Bonnes nouvelles" et que notre Infoman, Bruno Coppens, ait confondu la "Boite à Cancan" et une "boîte de nuit " à Caen, Jean-Pierre Castaldi salive à la vue des chocolats de Jean-Philippe Darcis et nous confie qu'il est grand amateur de nos "douceurs pâtissières" et des bières belges !!

Après le journal de 10h00, Dominique Watrin nous raconte une nouvelle péripétie avec sa voisine Fernande. Elle lui demande de l'aider à enfiler ses bas de contention !!!Vous imaginez bien qu'il va y avoir quelques problèmes.

En noir et blanc..

Notre Jean-Michel de Beyne-Heusay fera aussi son petit effet devant notre invité. Il lui explique qu'il adore Castaldi comme comédien, qu'il a suivi toute sa carrière et que la première fois qu'il l'a vu à la télévision c'était en "noir et blanc". Malgré une forme olympique, Jean-Pierre Castaldi affiche 73 ans !

L'émission se termine avec le feuilleton "Les Nouveaux Barakis". Aujourd'hui, ils sont en Gaule. Jean-Pierre Castaldi joue le rôle de Silvius Berlusconum , du village romain Bunga Bunga, venu avec ses troupes pour conquérir la Gaule, ce pays de Barakis !

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche avec les Enfants de Chœur.