Jean-Luc Couchard nous reçoit "à la maison" !

Le nom et le visage de Jean-Luc Couchard resteront éternellement liés au film "Dikkenek". Entouré par Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Florence Foresti, François Damiens, Dominique Pinon et Renaud Rutten notamment, Jean-Luc y incarne un certain JC, petit nerveux égocentrique donneur de leçons . Sorti en 2006, et produit par Luc Besson, Dikkenek est passé du statut de "petit film indépendant et artisanal" à "film culte", référence ultime pour qui aime l'humour décalé et cinglant. Ce dimanche, Jean-Luc Couchard nous fait l'amitié de se joindre à l'équipe des Enfants de Chœur.

Après Julien Lepers dimanche dernier, Jean-Luc Couchard est au Kursaal de Limbourg entouré par Freddy Tougaux, Pierre Theunis, Dominique Watrin et Christophe Bourdon.

A Limbourg, il est chez lui! Il a passé toute sa jeunesse à Dolhain à quelques kilomètres de là, d'ailleurs il reconnait dans la salle quelques visages .

Vive le Carnaval !

Jean-Jacques Brunin entame l'émission en rappelant quelques titres des films dans lesquels il a tourné ("Taxi 4", "Rien à déclarer", "Baby Sitting", "Il était une fois une fois", etc...) et voilà que Jean-Luc jaillit des coulisses pour faire chanter le public de Limbourg sur l'air du Carnaval local...ça démarre en force.

Les choses se calment un peu avec le "questionnaire zarbi" de Christophe Bourdon. Notre invité adore "ce genre de questions où on n'est pas obligé de répondre" !. Du genre: "vous avez dit que vous avez tourné un film juste pour payer vos impôts ! Ce film c'était "Rien à déclarer ?". "Vous avez joué dans "Les Visiteurs la Révolution" ! Vous jouiez le rôle d'une sans culotte ?". Le Roi du jeu de mots à encore frappé...

Dominique Watrin s'est inspiré de l'actualité pour se moquer de sa voisine Fernande ! Il lui a fait tester les pastilles d'iode en cas d'accident nucléaire...

Comédien mais aussi chanteur...

Côté musique, Pierre Theunis met Jean-Luc Couchard à contribution lui qui a été longtemps le chanteur d'un groupe appelé "Les Slips". Il lui a écrit un texte sur mesure sur la musique de "Angie" des Rolling Stones. Joli pastiche qui fera chanter le public de Limbourg.

Après notre Infoman Bruno Coppens qui n'est toujours pas arrivé au Kursaal, la Blague de Merde est racontée par Francis qui s'est proposé contre l'avis de son épouse. Il aurait dû l'écouter Francis, car il a eu un peu de mal à arriver au bout de son histoire.

Un peu d'histoire !

Après le journal de 10h00, Freddy Tougaux nous donnera un cours magistral sur l'histoire de la commune créée au 12ième siècle et qui donnera d'ailleurs son nom à la Province de Limbourg. Il nous apprendra également que le clocher de l'église est un "clocher tors" ! Evidemment, c'est plus drôle de l'entendre que de le lire... Vas-y Freddy !

Jean-Michel de Beyne-Heusay est chez le coiffeur ce dimanche et on l'ennuie avec sa raie: à gauche ou à droite ? La question est basique, sauf pour l'ami Jean-Michel qui ne parvient pas à se décider !

L'émission se termine avec "Les Nouveaux Barakis" qui sont contrôlés par l'Afsca. Le contrôleur n'est pas un tendre; il s'appelle Jean-Luc Couchard...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bonne écoute...