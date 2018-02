Jean-Claude Servais: un grand talent qui aime rire !

Plus de 30 ans de carrière, près de 100 albums à son actif, une carrière riche et originale, un coup de crayon reconnaissable: cet homme c'est Jean-Claude Servais, notre invité dans Les Enfants de Chœur ce dimanche 11 février. Si vous ne connaissez pas son œuvre de bande dessinée, allez jeter un œil sur son site personnel largement documenté et illustré. Je suis certain que vous allez aimer... Il est un "habitué de la maison", c'est son troisième passage parmi Christophe Bourdon, Freddy Tougaux, Dominique Watrin, James Deano et Jean-Jacques Brunin. Il s'y sent bien et, comme il nous l'a dit, a la garantie de bien s'amuser! Vous avez noté, au passage, l'absence de Kody retenu pour une paternité toute récente. Bienvenue à Louca dans la grande famille de la vie et du rire... Kody nous revient, peut-être un peu fatigué, dès le 18/02 depuis Bastogne.

Les chemins de Compostelle...

Depuis quelques albums, Jean-Claude Servais s'est éloigné des décors d'Ardennes et de Gaume pour se consacrer aux Chemins de Compostelle. L'histoire de cette nouvelle histoire en quatre volumes réunit quatre jeunes (deux filles et deux garçons) partis de France, de Suisse et de Belgique et en route vers Compostelle en Galice à la découverte des reliques de l' apôtre Saint Jacques. Les décors sont magnifiques dessinés par Jean-Claude Servais: la grand Place de Bruxelles, le Mont St Michel, un zoo troglodytique sur la Loire, la Cathédrale de Chartres, etc...Du tout grand art à découvrir au plus vite.

Enfermé dans son atelier de 08h00 à 18h00 tous les jours, même le samedi, Jean-Claude Servais adore se distraire avec quelques sorties animées et festives. Devant une salle pleine (500 personnes) dans la Halle aux Foires de Libramont, il est comme un poisson dans l'eau, même si il est un peu secoué par "les quatre gugusses" jamais avares de bons mots. En tous cas, Jean-Claude s'amuse et partage son plaisir.

Freddy déjanté et Christophe chanteur...

Freddy Tougaux se lance dans les questions "zarbis"! Ensemble, ils jouent au "vrai ou faux" en l'appelant Jean-Claude C'estvrai, ce qui n'est pas faux !! A l'amoureux de la Gaume, il explique qu'il dessinerait plus vite en utilisant le crayon plutôt que la "Gomme". Le public adore et en réclame davantage... Freddy ne se fait pas prier !

James Deano est revenu à "ses anciennes amours" avec le Dico un rien disjoncté. Christophe Bourdon rend hommage à France Gall: chansons parodiques et perruque en prime. "Babacar" devient "Mon calebar" repris en chœur par tout le public. Un régal...

Notre Infoman Bruno Coppens , une fois de plus, n'arrivera pas à Libramont. Il est bloqué sur l'autoroute par une manifestation de femmes poitrines nues. C'est la Marche en Femen. Sacré Bruno, il n'y a qu'à lui que ce genre de choses arrive.

Fernande se protège des microbes

Après le Journal de 10h00, Dominique Watrin nous revient avec un nouvel épisode de Fernande qui, face à l'épidémie de grippes, a décidé de sortir avec un masque sur le visage pour faire ses courses... ça va mal se passer.

Quant à Jean-Michel, il sera tiraillé entre la panne d'eau dans sa rue et le lapin aux pruneaux qu'il a mangé à midi.

L'émission se termine avec "Les Nouveaux Barakis" qui fêtent, avec un peu d'avance, la St Valentin. Jean-Claude Servais joue le rôle du bénévole aux Restos du Cœur.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute et bon plaisir...