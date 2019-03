Jean-Claude Servais au coeur de sa Gaume...

Ce dimanche 10 mars, les Enfants de Choeur ont fait de la route. Les micros et la joyeuse équipe sont installés à Harnoncourt-Rouvroy dans une magnifique salle, "Le Rox", nouvel écrin de près de 500 places. Nous sommes donc au coeur de la Gaume, à portée de ceminées fumantes de la "Cellulose des Ardennes", une usine à papier au milieu de la campagne. L'invité du jour est un amoureux de sa région: le dessinateur de bandes dessinées Jean-Claude Servais.

Même si le nom de l'invité est associé à cette belle région du sud du pays, Jean-Claude Servais est officiellement liégeois, né à Embourg où son père travaille comme Ingénieur Technicien. L'appel de la "Nature" se fera grâce à ses grands parents qui vivent à Jamoigne. Il y passe toutes ses vacances les pieds dans les rivières entouré par la nature et égayé par de longues et fructueuses ballades où il découvre la faune et la flore.

Grand amateur d'Orval...

A 20 ans, Jean-Claude Servais s'installe à Jamoigne et commence à dessiner. Ses premiers albums s'appellent "Tchalette Iriacynthe" et surtout "Tendre Violette" décliné en trois albums. Son indécrottable amour des bois et forêts ainsi que son immense talent apparaissent déjà comme une évidence. Le succès ne se fera pas attendre. Depuis Jean-Claude Servais ne quitte plus sa planche à dessins et sort de nouveaux albums à un rythme métronomique.

Amateur de bières spéciales et surtout de l'excellente Orval, il racontera la fondation, le rayonnement et le déclin de la célèbre Abbaye. Il dessinera même un verre de collection pour les amateurs du breuvage.

Depuis, Servais est sur tous les fronts: il dessine des fresques géantes que ce soit au Fourneau St Michel, à Florenville, à Louvain-La-Neuve, Ansart et même un "parcours Servais" qui relie Chiny et Florenville.

Ses dessins les plus récents, vous pouvez les admirer dans les quatre albums qui raconte l'épopée de quatre jeunes sur les chemins de Compostelle avec des paysages magnifiques et des lieux nourris de cultures et de mystères.

Invité des Enfants de Choeur, Jean-Claude Servais a de quoi raconter tant son parcours est riche, inventif et artistique.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute...