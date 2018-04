Il se cache sous les "Dessous Chics" !

Il s'appelle Stefan Cuvelier. Il est humoriste et auteur. Il a écrit "Les dessous chics", une pièce de théâtre de boulevard qui vous a fait hurler de rire. Cette pièce a connu un tel succès qu'il a écrit un deuxième, puis un troisième volet. Et le public a adoré la trilogie. Il se lance dans l'écriture de "Star d'un soir" que vous pourrez découvrir à la rentrée et qui fonctionne sur les mêmes ressorts comiques. Comme les mots lui viennent facilement, il co-écrit actuellement avec Julien Demarche, le futur film d'Adrien François "Derrière la porte" pour lequel Gérard Depardieu, Daniel Prévost et Valérie Bonneton ont déjà dit "oui" ! Décidément tout sourit à Stefan Cuvelier qui est l'invité des Enfants de Chœur ce dimanche 8 avril...

La salle "Notre Maison" de Libin est bien remplie, l'ambiance monte dès les premières minutes de l'émission.

L'équipe des Enfants de Chœur monte sur scène, Stefan Cuvelier trouve immédiatement sa place dans l'équipe. C'est parti pour une heure et demi de rigolade, de bons mots, de blagues, de chroniques, de bonne humeur et de surprises !

Farah entame le "Questionnaire Zarbi"... "Vous qui êtes un fan de Serge Gainsbourg, vous aimeriez écrire un spectacle en hommage à "l'homme à la tête de choux...chic?" Voilà le ton est donné et ce sera un festival de questions desaxées jusqu'au bout.

Christophe Bourdon nous le jure: sa chronique c'est quasi le coup de téléphone qu'il a reçu de Proximus pour qu'il change d'opérateur. De toute évidence, on est prêt à tout pour convaincre un abonné...

Les bonnes affaires de Pierre Belmarge !

Entre autres choses, Kody est le roi de l'imitation. Nous l'avons déjà entendu parler comme "Maïté", comme "Gégé Depardieu" ou comme "Bebel". Aujourd'hui, nous avons droit à un Pierre Bellemare plus vrai que nature avec le "Téléachat de Pierre Belmarge"! A pleurer de rire...

Notre Infoman Bruno Coppens s'est encore perdu en route et Sonia nous rejoint pour la Blague de Merde.

Le chat de Fernande

Après le Journal de 10h00, c'est l'heure de retrouver Dominique Watrin. Tout le monde connait "le chat de la voisine" mais pas celui de SA voisine Fernande. Il est surtout curieux quand il fait sa toilette surtout dans les zones difficile d'accès...si vous voyez ce que je veux dire !

Ensuite, c'est au tour de notre Jean-Michel de Beyne-Heusay: il a imaginé renouveler l'équipe, trouver de nouveaux chroniqueurs !! Mais qui mettre à la place de Deano, Kody, Christophe et Dominique ? Il a eu ses petites idées...qui vous feront certainement beaucoup rire !

Enfin, notre émission se termine par l'inévitable feuilleton "Les Nouveaux Barakis" qui dînent dans un restaurant chinois. Stefan Cuvelier, le restaurateur, parle avec un accent délicieux...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche avec les Enfants de Chœur !