Gérald Watelet, un touche-à-tout de talent !

Gérald Watelet est capable de faire beaucoup de choses très différentes. On a même l’impression que tout ce qu’il entreprend, il le réussit avec une sacrée maîtrise, une réelle élégance et un savoir-faire extraordinaire. Le talent tout simplement. Dans ce savoir-faire hors du commun, Gertald Watelet ajoute une bonne dose d’humour, un sourire généreux aux lèvres, une bonne humeur chronique et un naturel désarmant. En quelques années, il a imposé sa « touche » en télévision à la RTBF dans des domaines aussi divers que la cuisine, l’élégance et la présentation d’émissions généralistes.

L’équipe des Enfants de Chœur est donc très fière de le recevoir ce dimanche matin depuis le Hall des Sports de Trooz en région liégeoise.

Gérald Watelet, on l’a aimé en cuisinier super doué dans un « Un gars un chef » avant de se retrouver à la présentation de « C’est du Belge ». Certains ont peut-être oublié qu’il s’est d’abord illustré dans le monde de la mode en créant ses propres collections, qu’il est aussi décorateur d’intérieur et qu’en télévision, on le retrouve à l’occasion sur France 2 dans « Affaire conclue » (il aime les beaux objets anciens) mais aussi aux côtés de Stéphane Bern pour « Bons baisers d’Europe », une émission qui reunit le samedi à 16h45 des chroniqueurs venus présenter les particularité de leur pays. Gérald représente évidemment la Belgique.

Vous l’avez compris, il y aura du pain sur la planche ce dimanche avec un tel invité, en plus bavard, pour aborder les sujets les plus divers. Les chroniqueurs Charlotte Dekoker, Christophe Bourdon, Martin Charlier et Freddy Tougaux n’ont qu’à bien se tenir…

Envie de réécouter les Enfants de Chœur : www.rtbf.be/auvio. Bon amusement…