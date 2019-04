Félicien Bogaerts, un jeune gars avec une voix de vieux ...

Félicien Bogaerts compte, à peine, 21 ans au compteur. Et pourtant, il est déjà un phénomène en Belgique avec ses nombreuses publications sur Youtube, son émission radio et son rendez-vous télé sur La Trois. Il s'était juré de faire de la radio à 16 ans. Pari presque réussi le jour où il envoit un mail "culotté" à Marc Ysaye, Directeur de Classic 21. Il lui explique que ses présentateurs ont tous plus de 50 ans alors que le rock touche aussi un auditoire nettement plus jeune . Voilà donc Félicien à l'antenne sur Classic 21. Avec son timbre grave et son sérieux, Félicien a la voix de quelqu'un de mûr et réfléchi.

Tout d'un "grand" !

"J'ai la voix" d'un vieux" ose-t-il pour rigoler.

Car le jeune ado a du culot et de l'humour à revendre. Vous pourrrez vous en rendre compte ce dimanche dans "Les Enfants de Choeur" où il est notre invité depuis Izel au Centre Culturel.

Félicien Bogaerts est donc sur orbite. Avant de faire de la radio, il postait des vidéos sur sa chaîne Youtube "Biais vert" . Ses messages ont pour but de sensibiliser et vulgariser les grandes questions climatiques. Petit à petit, il se fait également un nom pour tous les amoureux de notre planète et des marcheurs pour sauver notre Terre.

Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul, la télé lui fait un appel du pied pour présenter "Plan Culte" sur La Trois. Un rôle dont il se sort avec les honneurs.

Pour être complet, sachez que Félicien Bogaerts est originaire de Bousval en Brabant Wallon ( comme Philippe Geluck d'ailleurs), joue de la guitare et qu'il est un fan absolu des Beatles.

Retrouvez Félicien avec toute l'équipe des Enfants de Choeur ce dimanche 21 avril de 09h00 à 10h30.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement...