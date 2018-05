Eric Boschman: "On ne vas pas au restaurant pour manger" !

Eric Boschman, le célèbre œnologue, est l'invité des Enfants de Chœur ce dimanche matin. Il a été sommelier dans les meilleures maisons, il a fréquenté les plus grands cuisiniers, il a côtoyé l'excellence au quotidien. Et puis, un jour, il en a eu marre et il a tout plaqué pour être libre. Aujourd'hui, Eric Boschman parle de restaurants, de petits plats, de vins et des plaisirs de la vie via des chroniques quotidiennes qu'il publie sur le net. Et pour parfaire son bonheur, il monte sur scène pour partager ses passions... En bon vivant qu'il est, il a sa place dans Les Enfants de Chœur depuis le Théâtre Communal de Binche!

Installé sur la Grand Place de la Cité des Gilles, le Théâtre Communal affiche "complet" depuis plus de deux mois . Il y a deux ans, c'était également complet pour une première venue avec des invités aussi divers que Serge Llado, et Mister Cover rejoint par Freddy Tougaux.

Surtout à boire...

Le public présent sait qu'il va s'amuser. Eric Boschman a la réputation de réagir au quart de tour et d'assaisonner ses interventions de bons mots ou quelques "vérités" qui dérangent. "On en va pas au restaurant pour manger, c'est une évidence" assure-t-il avec un bel aplomb ! Que veut-il dire ? La réponse est dans l'émission.

Christophe Bourdon lance les "hostilités" avec ses questions zarbis: un festival de jeux de mots dont il a le secret. Notre invité, qui n'a pas sa langue en poche, lui répondu du tac au tac !

Bienvenue à la petite nouvelle, Charlotte !

James Deano y va de sa "Figure Libre". Aujourd'hui, il s'intéresse à la reformation du groupe ABBA. Evidemment les quatre Suédois ont pris de l'âge et du poids...et il s'en amuse.

Baptême du feu pour Charlotte Dekoker qui nous rejoint pour le première fois. "J'étais tétanisée" avouera-t-elle après l'émission. Sa chronique est "participative": Cyril, Louise et Emma, des enfants choisis dans la salle la rejoindront pour poser des questions. Exemple: "A quoi sert un appareil dentaire ?" C'est un idée diabolique de tes parents pour repousser à très tard ton premier baiser !". Le public a savouré !

La blague la plus longue du monde...

Après l'Infoman Bruno Coppens qui a préféré rester dans sa "salle de Binche" pour prendre une douche, arrive Jean-Noël pour la Blague de Merde. Il n'arrivera jamais au bout...Vous découvrirez pourquoi !

Après le Journal de 10h00, c'est au Binchou de service de faire s'écrouler de rire le Théâtre Communal. Dominique Watrin nous raconte une première mondiale en chirurgie: la greffe simultanée d'un pénis et du scrotum. Bon évidemment avec un sujet pareil, ça ne pouvait que déraper...

Quant à notre Jean-Michel de Beyne-Heusay, il est au restaurant et confronté à un plat du jour qui n'est pas tout à fait à son goût...

L'émission se termine avec Les Nouveaux Barakis. Aujourd'hui, la célèbre famille intègre l'Armée belge et leur chef instructeur est Eric Boschman à qui on ne l'a fait pas...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement...