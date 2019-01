Du rire "Niveau 5" dans les Enfants de Choeur...

Stéphanie Coerten, Elsa Erroyaux, Philippe Peters et Joël Riguelle sont les quatre comédiens principaux de la pièce de François Dumortier "Niveau 5". Ces noms et ces visages vous disent quelque chose puisqu'ils ont fait partie, pendant de nombreuses années, de la troupe de "Sois Belge et tais-toi" ! Ils voulaient revenir aux fondamentaux du théâtre. Voilà qui est fait avec cette comédie hilarante aux rôles bien typés, écrits sur mesure par l'auteur... "Niveau 5" est en tournée en 2019, ne la ratez pas... Ce dimanche 6 janvier, Joël Riguelle est sur le plateau de l'émission avec Alexis Goslain, le metteur en scène.Ils sont les invités de Jean-Jacques Brunin et de toute l'équipe des Enfants de Choeur...Préparez vos zygomatiques !!

Menace terroriste !

Certes, le sujet est sérieux: alors que les quatre amis prennent l'apéritif pour préparer leur futur voyage, Bruxelles est placé au "niveau 5" de sécurité pour menace terroriste. Les voilà donc contraints de ne pas quitter l'appartement de Frédéric et Maud, alors que cette dernière ne souhaite qu'une chose: qu'ils déguerpissent le plus vite possible. D'un coup, les visages se révèlent avec leur lot de bêtise, de lacheté et même de racisme! Le tout est joué avec une solide maîtrise, un texte brillant, des comédiens excellents qui vous feront rire pendant 80 minutes. Car oui, sous des dehors de drame, cette pièce ets un vrai vaudeville avec multiples surprises ert rebondissements...

Les Enfants de choeur sont à Sibret.

En ce début d'année, toute l'équipe s'est installée au Cercle Culturel de Sibret, entre Bastogne et Neufchateau. La salle est pleine à craquer, l'ambiance de fête est toujours bien présente. Le public est venu pour passer un bon moment avec Christophe Bourdon, Dominique Watrin, Walter et Martin Charlier.

Après les présentations d'usages et les bonnes résolutions de l'an neuf, Christophe Bourdon se lance dans les questions "zarbis". "Au départ, la pièce devait parler du gouvenement belge et s'appeler "Niveau 0" ?, " Joël Riguelle vous êtes comédien mais aussi et surtout Bourgmestre de Berchem Ste Agathe...vous n'avez jamais reçu le césar du "mayeur acteur ?"

Les jeux de bons mots fusent à tout moment avec une belle régularité et efficacité tandis que Walter s'intéresse à un article paru récemment et qui dit qu'en matière de sexe, les personnes plus âgées sont plus "directes", plus impatientes, qu'elles se posent moins de questions à propos du "partenaire. C'est la raison pour laquelle , il adore le public des Enfants de Choeur !!!

La théorie d Isaac Newton ...

Après l'excellente "blague de merde" de Pierre et le Journal de 10h00, c'est au tour de Dominique Watrin. On ne le savait pas féru de sciences et pourtant.A partir d'une simple observations il met à mal la théorie de Newton qui dit qu'un tout corps tombe de haut en bas . ll parvient à démontrer l'inverse grâce aux mouches et une ampoule. . Qui l'eut crû !

Le jeu "etymologie" s'intéresse au mot "Vasistas". Christophe Bourdon l'attribue au huitième nain, celui qu'on ne voit jamais à l'écran, dans "Blanche Neige" . Je vous laisse découvrir sa définition dans l'émission de ce 6 janvier 2019...

Aujourd'hui, "L'enfer du décor" fait un bond dans le temps: nous sommes le 6 janvier de l'an 0 à Bethléem. Les Rois mages rendent visite au petit Jésus...

NIVEAU 5, les dates : Bruxelles (Comédie Claude Volter) 6, 7, 8/02; Charleroi (La Ruche) 09/02, Berchem Ste Agathe (Archipel) 15/02; Spa (Théâtre Royal) 22/02; Huy (Centre Culturel) 25/04 et Ath (Centre Culturel) 27/04)

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute, bon amusement et...bonne année !