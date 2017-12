Dernière "Best of" avant 2018...

De la part de toute l'équipe des Enfants de Chœur, nous vous souhaitons, avec quelques heures d'avance, une merveilleuse année 2018 faite d'amour et d'humour. Nous nous chargeons de "l'humour" en vous donnant rendez-vous tous les dimanches matins de 09h00 à 10h30.

Ce 31 décembre, toute l'équipe vous aide à préparer au mieux votre réveillon de la St Sylvestre grâce à notre bonne humeur contagieuse. Vous pourrez aussi profiter de nos bons mots,de nos blagues et du sens de la répartie de nos chroniqueurs pour faire le plein de vannes qui régaleront vos amis ce soir. Rien de tel que quelques bons fous rires pour une soirée réussie !

Nous aussi nous avons mis les "petits plats dans les grands" avec ce dernier "Best of" de fin d'année qui rassemble quelques "vedettes" de tous horizons.

Benoît Poelvoorde par exemple. Il nous avait rejoint le 14 décembre 2014 à Wépion. Jérôme de Warzée ne l'a pas oublie, lui qui n'a pas pu terminer sa chronique tant Benoît l'interrompait sans arrêt ! Mais aussi Olivier Gourmet qui fait partie du feuilleton "Les Barakis" . En tout grand comédien qu'il est, il magnifie le texte de Christophe Bourdon.

Nous retrouverons toutes les "pointures" des Enfants de Chœur: Alex Vizorek avec Lou Deprijck un peu vascillant ce jour-là, Walter et Mgr Léonard, , Dominique Watrin face à William Dunker, le Dico et le Poème de James Deano ainsi que notre ami Jean-Michel de Beyne-Heusay et ses bonnes résolutions pour l'année qui s'annonce.

Vous pouvez, bien sûr, réécouter les Best of avec les différents podcast disponibles sur www.rtbf.be/auvio.