David Jeanmotte sur ses terres...

On ne présente plus David Jeanmotte. Ses rires tornitruants dans "Le Grand Cactus" ont imposé son personnage hilare assis aux côtés de Lyvia Dushkoff et Thierry Luthers. Aux yeux de Jérôme de Warzée, il est d'ailleurs celui qui donne du rythme à l'émission par sa bonne humeur communicative, ses coiffures excentriques et ses tenues extravagantes. Qu'on aime ou pas le bonhomme, il faut lui reconnaître une capacité incroyable à exister, à trouver sa place. Surtout que, dans la vraie vie, David Jeanmotte est, ce qu'on appelle, un "vrai" gentil toujours à s'intéresser à l'autre. Il est l'invité des Enfants de Choeur...

Ce n'est donc pas un hasard si Jérôme de warzée fait partie de l'équipe de chroniqueurs ce dimanche avec Les Enfants de Choeur. Il est entouré par Fanny Jandrain, Christophe Bourdon et Dominique Watrin. Autant dire que le rire de David Jeanmotte va résonner très fort dans votre radio entre 09h00 et 10h30.

Le public est venu nombreux, la salle est pleine comme un oeuf. D'ailleurs, David joue sur ses terres: Les Enfants de Choeur sont installés dans le Hainaut à Haine St Pierre à la salle des Fêtes de l'ancienne maison communale. Dominique Watrin est également chez lui; c'est sans doute son plus court déplacement lui qui vient de Binche.

L'ambiance est survoltée: l'équipe du Grand Cactus, en partie reconstituée pour la circonstance s'en donne à coeur joie et multiplie les bons mots.

L'émission se termine avec le feuilleton "L'enfer du décor", dans les coulisses de la crucifixion de Jésus en l'an 30. Nous sommes à Jérusalem. Et devinez qui joue le rôle de Jésus...?

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio.