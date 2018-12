Ce matin, Ophélie Fontana rejoint Adrien...

Nous sommes le dimanche 16 décembre. Il reste quelques heures avant que François Damiens, le parrain de Viva for Life, n'enferme Ophélie, Sara et Adrien dans le Cube sur la Grand Place de Nivelles. Et ce sera parti pour une semaine de générosité pour tenter de vaincre la pauvreté que subissent des milliers d'enfants en Belgique. Nous comptons tous sur votre enthousiasme et votre générosité... Les Enfants de Choeur se terminent 1/2heure plus tôt ce dimanche pour laisser place, dès 10h00, à la grande vente aux enchères de "Disque d'or ! D'ici là, Ophélie Fontana rejoint Adrien Devyver et toute l'équipe de chroniqueurs sur Vivacité.

Nous sommes à Haren, ce matin, en région bruxelloise à la salle Sint-Joseph. L'ambiance est sympathique et détendue. Notre invitée est arrivée avec son mari, le journaliste sportif Vincent Langendries. Elle connait bien l'émission est surtout l'équipe qu'elle cotoie régulièrement dans les couloirs de la RTBF.

Charlotte Dekoker lance les "hostilités" avec ses questions zarbis. "Ophélie, vous avez présenté le "6 minutes" puis le "15 minutes". Je pense que dans 640 ans, vous pourrez présenter les "24 heures de Spa". Ou encore: " D'ici quelques heures, vous allez être enfermée dans le Cube...Vous n'avez pas peur de tourner en rond ?"

Pour la suite, c'est Freddy Tougaux et Martin Charlier qui croisent "le fer" avec un match qui oppose St Nicolas et Père Fouettard dans lequel il n'y aura ni gagnant ni perdant. Puis, c'est au tour de Kody et son "Journal des bonnes nouvelles".

L'émission se termine (déjà) avec le feuilleton "L'enfer du décor" qui nous emmène à Nivelles dans le faleux Cube de Viva for Life"...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement et déjà joyeuses fêtes.