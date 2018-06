Cathy Immelen: à Cannes, je vois quatre films par jour...

Cathy Immelen, c'est la jolie rousse qui rend compte de l'actualité cinéma en télévision à la RTBF. Non seulement, elle est incollable sur le sujet mais, en plus, elle est drôle, charmante, participative et sympathique. Sa première prestation dans l'émission remonte à six ans quand elle était venue nous rejoindre au Kings of Comedy Club à Bruxelles en compagnie d'Elodie de Selys. Elle n'a pas oublié l'ambiance détendue et festive de l'équipe, elle est donc revenue avec plaisir pour retrouver Kody, Michael Dufour, Dominique Watrin, Christophe Bourdon et Jean-Jacques Brunin.

Grosse foule à Frasnes !

Ce qui a fondamentalement changé depuis les Kings of Comedy c'est le monde qui assiste à l'émission. En 2012, il devait y avoir 70 spectateurs aujourd'hui ils sont prêts de 500 à s'être déplacés au Complexe Sportif de Frasnes les Gosselies à l'initiative du Comité des Fêtes de Rêves pour s'amuser avec toute l'équipe des Enfants de Choeur.

Le public est composé d'auditeurs fidèles qui connaissent bien les chroniqueurs et les différents rendez-vous qui composent l'émission. Les rires et les applaudissements fusent au quart de tour ce qui a pour effet de détendre notre invitée. Elle y va de son rire communicatif et se fend de sa blague fétiche. Elle l'avoue elle-même: c'est la seule qu'elle retient et lui vaut, à la fois, sa gloire et sa honte ! Découvrez donc sa "blague de la crevette".

Cannes, ce n'est pas que la fête !

Le cinéma est, bien sûr, au centre de la conversation d'autant qu'elle revient du Festival de Cannes où elle a interviewé Cate Blanchett, Penelope Cruz, Kristen Stewart et Vanessa Paradis entre autres...On imagine une quinzaine de fêtes, de cocktails, de rendez-vous "bling bling", de starlettes et de soirées jusqu'à pas d'heures. Détrompez-vous: le travail de journaliste y est exigeant et accaparant avec pas moins de quatre projections pas jour de 08h00 à 18h00. Après ça, nous avoue-t-elle, on a qu'une envie: dormir !

Elle nous parle aussi de Hugh Grant, le plus insipide des comédiens qu'elle ait rencontré, de Keanu Reeves à l'hygiène buccal discutable et à Marion Cotillard froide et distante ! Vous l'avez compris le monde des stars n'est pas toujours celui qu'on croit !

D'ailleurs les Nouveaux Barakis sont également à Cannes pour assurer le casting de leur premier film...

D'ailleurs les Nouveaux Barakis sont également à Cannes pour assurer le casting de leur premier film...