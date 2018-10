Carlo de Pasquale: l'homme qui émoustille nos papilles...

Quand on parle "cuisine", on sait que Carlo de Pasquale n'est jamais très loin. Au fil du temps et de ses collaborations, il est devenu un "communiquant" hors pair sur tous les fronts: radio, télé, presse écrite et sur le terrain quand il donne ses cours de cuisine. Carlo a sorti, il y a quelques mois, ses meilleures recettes de la cuisine italienne "Cuccina Italiana" aux Editions Racine et, ce dimanche, il rejoint l'équipe des Enfants de Choeur dans le petit village de Graide, au sud de la Province de Namur. Pour parler de sa passion, il ne compte pas les kilomètres, mais la région est tellement belle. Surtout qu'il prend du bon temps entre Charlotte Dekoker, Martin Charlier, Kody et Christophe Bourdon sous la houlette d'Adrien Devyver...

A Graide, ce dimanche d'élection, le petit village niché entre Gedinne et Bièvre est en effervescence pour la venue des Enfants de Choeur. Chacun a rempli son devoir électoral avant 09h00 pour être toute ouie aux facéties de l'équipe. A commencer par Christophe Bourdon qui distille ses questions zarbis à Carlo. Ils se connaissent sur le bout des doigts pour s'être cotoyés régulièrement dans "On n'est pas des Pigeons". Christophe lui demande: "quand vous donnez des cours de cuisine moléculaire est-ce qu'on peut payer via proton"? Ou encore: "par vos origines, vous couvrez deux terroirs bien connus pour le bien manger, le terroir napolitain par votre papa et le terroir champenois par votre maman. Deux terroirs c'est assez pour ranger tous les couverts?". Autant dire que le public de Graide rit de bon coeur...

Charlotte répond aux enfants...

Charlotte Dekoker adore répondre aux questions naïves des enfants. Elle a recruté dans la salle Lola, 11 ans, et Charly 14 ans pas du tout impressionnés. L'une demande, notamment, pourquoi sa maman ne l'emmène jamais avec elle à son boulot et l'autre pourquoi ses parents lui interdisent toujours de faire du vélo tout seul dans le quartier ? Je vous laisse découvrir les réponses de Charlotte ce dimanche entre 09h00 et 10h30...

Kody, pour sa part, se présente comme un "acteur X amateur" qui a longtemps tourné dans un studio bien connu à Sédan, à quelques kilomètres de Graide. Il jouait sous le pseudonyme de' "Marcel Javelot" en hommage à un habitant du coin, lui aussi un spécialiste du sifflet, surnommés le tuba et le mirliton !!!

Aux urnes citoyens !

L'émission se termine avec "L'enfer du décor" qui nous emmène ce 14 octobre à l'école communale de Graide pour y remplir son devoir électoral. Sauf que certains électeurs sont...euh comment dire...un peu spéciaux soit très sourd soit très bègue ! Autant dire que les élections à Graide réserveront quelques surprises plus dans l'isoloir qu'à la sortie des urnes...puisqu'il n'y a qu'une seule liste, celle du Bourgmestre !

